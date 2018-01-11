BIST 100 Kapanışı Yükselişle Yaptı! Borsa İstanbul’un İşlem Hacmi 7,2 Milyar Lira Oldu!
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BIST 100 Kapanışı Yükselişle Yaptı! Borsa İstanbul’un İşlem Hacmi 7,2 Milyar Lira Oldu!


BIST 100 Kapanışı Yükselişle Yaptı! Borsa İstanbul’un İşlem Hacmi 7,2 Milyar Lira Oldu!
BIST 100 Kapanışı Yükselişle Yaptı! Borsa İstanbul’un İşlem Hacmi 7,2 Milyar Lira Oldu! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-11 Saat: 20:08:55
Anasayfa Borsa&Finans BIST 100 Kapanışı Yükselişle Yaptı! Borsa İstanbul’un İşlem Hacmi 7,2 Milyar Lira Oldu!

Borsa İstanbul 11 Ocak 2018 tarihli kapanışını değer artışıyla yaptı. BIST 100 endeksindeki yükseliş gün sonunda 1.129,35 puana ulaştı. Endeksin kapanış puanı ise 114.718,80 olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul 11 Ocak 2018 tarihli kapanışını değer artışıyla yaptı. BIST 100 endeksindeki yükseliş gün sonunda 1.129,35 puana ulaştı. Endeksin kapanış puanı ise 114.718,80 olarak kaydedildi.

Borsa Günü Kazançla Tamamladı

BIST 100 endeksinin kapanışta gördüğü puan bir önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0,99 oranında arttı. Kapanıştaki işlem hacmiyse 7 milyar 200 milyon lira olarak kayda geçti. BIST 100’ün gün gelişimi böyle olurken, bankacılık endeksi de artış yönlü hareketlerle günü tamamladı. Endeks değerindeki artış yüzde 1,28 olarak belirlendi. Holding endeksinin gün sonunda ulaştığı yükseliş ise yüzde 1,35’i buldu.

Madencilik Yüzde 3,34 Değer Kazandı

Borsa İstanbul’da sektör endekslerinin tamamı güne yükselişle başladı. Kapanışta en iyi kazanç sağlayan sektör madencilik oldu. Madencilikteki artış yüzde 3,34 oranında gerçekleşti. Sektör endekslerinin yükseliş yönlü hareketleri gün içerisinde yerini kayıplara bıraktı. En fazla düşüşü kapanışta inşaat kaydetti. Düşüş ise yüzde 0,79 oldu.

Alımlar Endeksin Yükselmesini Sağladı

Analistler açılışta BIST 100 endeksinin destek noktasının 113.000 puan olacağını öngörmüştü. Endeks değerinin öngörülen noktaya gerileme ardından, borsadaki alım yönlü hareketler hız kazandı. Alımların artması BIST 100 endeksinin toparlanmasını beraberinde getirdi. Gün kapanışı ise 114.718,80 puan seviyesinden yapıldı.

ABD Enflasyon Verilerini Açıklayacak

Piyasalar yarın hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelecek açıklamaları yakından takip edecek. Yurtiçinde yapılacak açıklamalar arasında öncelik Ödemeler Dengesi olacak. Yurtdışında ise ABD enflasyon rakamlarını açıklayacak. Piyasalar bu açıklamalara nasıl tepki verecek sorusu cevap ararken, BIST 100 endeksini teknik açıdan değerlendiren analistler destek aralığının 113.000 ile 112.500 puan olduğunu belirtti. Endeksin direnç noktasının ise 115.000 puan olduğunun altını çizdi. 

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