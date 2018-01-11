Solucan Gübresi 3 Kafadarı Patron Yaptı
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Solucan Gübresi 3 Kafadarı Patron Yaptı


Solucan Gübresi 3 Kafadarı Patron Yaptı
Solucan Gübresi 3 Kafadarı Patron Yaptı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-11 Saat: 20:26:43
Anasayfa Eko Gündem Solucan Gübresi 3 Kafadarı Patron Yaptı

Elazığlı üç girişimci, işlerini bırakarak solucan gübresi üretimi için kolları sıvadı. Üretim tesisini açan girişimciler şimdilerde paraya para demiyor.

Elazığlı üç girişimci, işlerini bırakarak solucan gübresi üretimi için kolları sıvadı. Üretim tesisini açan girişimciler şimdilerde paraya para demiyor.

Solucan Gübresi Nasıl Üretilir 6 Ay Araştırdılar

Elazığlı üç lise arkadaşı internette gezinirken solucan gübresi işini keşfetti. Üç kafadar genç girişimci işin detaylarına bazı incelemeler yaparak ulaştı. Yaklaşık 6 ay kadar maliyet muhasebesi yapan kazancın nasıl olacağını tüm ayrıntılarına kadar öğrenen Mahir Tekin, Nihat Bulut ve İbrahim Karaman adlı girişimciler, altıncı ayda işe başlamaya karar verdi.

Ahırı Üretim Tesisine Dönüştürdüler

Üç genç girişimci öncelikle üretim için yer arayışına başladı. Eski bir ahır bulan girişimciler yüz bin adetlik solucanla gübre üretmeye başladı. İşte bunun üzerinden yaklaşık iki yıllık bir zaman geçti. Bu sürede hem gübre üretimi yapıldı hem de 100 bin adet solucan 3 milyon adete kadar yükseldi. Bu gün bu üç genç girişimcinin aylık kazancı 10 – 15 bin TL arasında değişiyor.

Tesis 2 Yılda Büyüdü

Yaptıkları iş hakkında konuşan girişimciler iş hayatının stresinden yorulduklarını, kendiişlerinin patronu olmak istediklerini, bunun içinde solucan gübresi üretimi işine girdiklerini ifade etti.

Girişimciler arasında yer alan İbrahim Karaman, solucan gübresi işini internet reklamlarında gördüklerini, işe başladıkların günden bu yana sürekli artıya geçtiklerini, tesisin 2 yıllık zaman diliminde ciddi şekilde büyüdüğünü belirtti. Bugünkü kazançlarının Türkiye şartlarında oldukça iyi olduğunun altını çizen Karaman, “İlk etapta bizlerde bu işin bu derecede gelir getireceğine inanmamıştık. İşe bizden önce başlayan girişimcilerle birebir görüşmeler yaptık ve ikna olduk. Araştırmaların 6. ayında işe başladık” dedi. Başlangıçta olası riskleri değerlendirerek 100 bin adetlik solucan satın aldıklarını söyleyen girişimci, “Bugün solucan adetimiz üç milyona yaklaştı. Ay bazındaki gübre üretimimiz ise üç tonu buluyor. Aylık ortalama gelirimizse 10 ile 15 bin liraya denk geliyor” şeklinde konuştu. 

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