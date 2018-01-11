20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
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20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?


20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Ekonomi7.com - Tarih: 2018-01-11 Saat: 20:22:52
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20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.

Faiz oranlarının bankadan bankaya göre değişkenlik göstermesi ile tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar hangi bankadan kredi çekmesi gerektiği konusunda kararsızlık yaşayabiliyor.

20.000 TL tutarında kredi çekmek isteyen vatandaşlara bankalar açısından sunulan faiz oranları %1,30 ile 1,70 arasında değişkenlik gösteriyor. Bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarının yanı sıra geri ödeme planlarında sunmuş olduğu vade sayısı seçenekleri de değişkenlik gösterebiliyor.

Genel itibariyle 20.000 TL kredi çekimlerinde 12 ile 48 ay arası vade seçenekleri sunan bankaların vade sayısına bağlı olarak faiz oranlarında artış görülebiliyor. Faiz oranlarında vade sayısına bağlı olarak değişme göstermeyen Ziraat Bankası ve Denizbank, kredi çekimlerinde en çok tercih edilen iki banka olarak görülüyor.

Bankaların Vermiş Olduğu Faiz Oranları

En düşük faiz oranı olarak Ziraat Bankası’nı, en yüksek faiz oranı olarak da Şekerbank’ı görebiliriz. %1,29 faiz oranına sahip olan Ziraat Bankası’nın 24 aylık vade şartlarında aylık taksit tutarı 1.004,06 TL olurken, Şekerbank’ın %1,66 faiz oranı ile aylık taksit ödemesi 1.056,46 TL olarak yer almaktadır.

20.000 TL anında kredi veren bankaların, faiz oranlarının değişkenlik göstermesi ve aylık taksit ödemelerinde sunmuş olduğu geri ödeme planlarında dikkat edilmesi gereken konu çekmiş olduğunuz krediye yansıyacak olan faiz tutarı miktarı olmalıdır. Aylık 1,004.56 TL’lik ödemeye sahip olan bir kredi çekerseniz çekmiş olduğunuz krediye yansıyacak olan toplam faiz tutarı 4.097,37 TL olacaktır. Bu da çekmiş olduğunuz 20.000 TL tutarındaki krediyi 24.097,37 TL şeklinde ödeyeceğiniz anlamına gelmektedir.

Eğer 1.056,46 TL aylık taksit ödemeli bir plan tercih ederseniz yansıyacak olan toplam faiz tutarı 5.355,13 TL olurken, ödeyeceğiniz toplam kredi tutarı 25.355,13 TL olacaktır.

20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?

%1,42 oranında bir faiz oranı üzerinden 20.000 TL çekmek istiyorsanız, ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı 1.022,30 TL olurken, toplam faiz oranı 4.535,16 TL olacaktır. Ödeyeceğiniz kredi toplam tutarı ise 24.535,16 TL olarak sizlere yansıyacaktır.

Bu orana sahip olan Türkiye İş Bankası’ndan kredi çekmek isteyen vatandaşların geri ödeme planı bu şekilde yansıtılmaktadır. 

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20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
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