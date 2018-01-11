Hindistan Kararını Verdi! Değişim 2030’da Başlayacak

Hükümetler elektrikli araç kullanımının artmasına yasal düzenlemeler yapmaya ve teşvikler vermeye devam ederken, konuyla ilgili önemli bir adımda Hindistan’dan geldi. Ülke yönetimi motorlu kara taşıt satışlarının 2030 yılı itibariyle sadece elektrikli araçlarla süreceğini duyurdu.

Hindistan’da 2030 İtibariyle Sadece Elektrikli Otomobil Satılacak

Hindistan’ın elektrikli araç konusunda aldığı kararı, ülkenin Enerji Bakanı açıkladı. Bakan Piyush Goyal, açıklamasında, ülke pazarında 2030 yılı itibariyle satışa sunulacak otomobillerin yalnızca elektrikli olacağını ifade etti. Uygulamanın hayata geçmesi ardından yönetimin bu araçlara destek vereceğini belirtti. Desteklerin en az 2 yıl süreceğinin altını çizdi. 2 yıllık süreç sonrasında üretimin nakit yardımı olarak değil, talepler doğrultusunda şekilleneceğini dile getirdi.

Çevreciler Karardan Memnun

Hindistan hükümeti tarafından alınan bu karar, ülkedeki çevreci sivil toplum kuruluşları tarafından sevinçle karşılandı. Çevreciler 2030 yılında başlayacak uygulama için şimdiden sabırsızlanırken, petrol sektörü ise kara kara düşünmeye başladı. Çünkü Hindistan Hükümeti elektrikli otomobil satışı yanında fosil yakıtlarla çalışan araçları da trafikten çekmeyi planlıyor.

Ülke yönetiminin bu kararı almasında Hindistan’daki hava kirliliği etkili oldu. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybederken, geçen yılki ölümlerle birlikte toplam sayı 1 milyon 200 bine kadar yükseldi.

150 Milyar Dolarlık Petrol İthalatı Yapıyor

Gelişen ekonomiler arasında önemli bir yere sahip olan Hindistan, her yıl toplamı milyar dolarları bulan petrol ithalatı yapıyor. İthalata aktarılan kaynaksa 150 milyar doları aştı. Bu tutarda dünya genelinde en fazla petrol ithal eden ülkeler arasında üçüncü sıraya yerleşmesini berberinde getirdi. Alınan karar bu kapsamda değerlendirildiğinde ithalatın azalması kaçınılmaz gibi görünüyor.