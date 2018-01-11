Kuyumcukent’e Dubaili Sektör Temsilcilerinden Yoğun Talep

100 adet yabancı firmanın Dubai’den Kuyumcukent’e geldiğini ifade eden Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, düzenlenen "Mücevher Sektör Buluşması"nda birlik üyelerle temaslar kurulduğunu aktararak, sektörün gelişimi ve ihracattaki son duruma yönelik değerlendirmede bulundu. JTR’ın faaliyete soktuğu aktif ihracatı geliştirme politikasının sonuç vermeye başladığına dikkat çeken Güner, Türkiye’nin mücevher ihracatını 3.3 milyar dolara yükselttiğini bildirdi. 3 milyar dolar sınırını tekrar geçtiklerine işaret eden Güner, bundan hedeflerinin 5 milyar dolar mücevher ihracatı yapmak olduğunu aktardı. Güner, yapılması gerekenlerin başarılması sonucunda ciddi ihracat rakamlarına ulaşılabileceğine değindi.

Sektörün en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, ABD, Hong Kong ve Almanya olduğunu belirten Güner, ilerleyen süreçte ihracat pazarını genişletmenin önemine işaret etti. Dubai’de pırlanta ticaretine yüzde 5 oranında vergi geldiğini dile getiren Güner, Dubai’deki mücevhercilerin Kuyumcukent’e büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Suudi Arabistan’ın tüm körfez ülkelerine baskı yaptığını anlatan Güner, bu sebeple Dubai’de çoğu sektörde olduğu gibi mücevherat sektörüne de yüzde 5 vergi olduğunu belirtti. Bu vergiden dolayı 100 yabancı firmanın Dubai’den Kuyumcukent’e geldiğini ifade eden Güner, şu anda 17 bin personelin görev aldığı Kuyumcukent'te 200'ün üzerinde yabancı şirket bulunduğunu dile getirdi.

Tüm Sektörler İçin Büyük Bir Potansiyel Var

Buna ek olarak körfezden Türkiye’ye genellikle altın ve mücevherat sektörüne akım olduğunu bildiren Güner, tüm körfez ülkelerinin Suudi Arabistan kaynaklı ek vergilerden rahatsız olduğunu, bölgenin ticaretinin Dubai üzerinden döndüğünü açıkladı. Dubai’nin Türkler için ciddi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Güner, bu fırsatın yalnızca mücevherat sektörü için değil bütün sektörler için geçerli olduğunu belirtti. Güner, Dubai’de bir ofis açılması için Ekonomi Bakanlığı’na Talepte bulunduklarını aktardı.