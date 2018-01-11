Küresel Gıda Fiyat Endeksi Verileri Açıklandı!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Aralık 2017 tarihinde aylık bazda yüzde 3.3 gerilediğini, 2016 seneye kıyasla yüzde 8.2 oranında yükseldiğini bildirdi. FAO'nun yapmış olduğu açıklamalar dahilinde, küresel pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 temel gıda maddesinin fiyatları ve ticaretteki payı izlenerek belirlenen Gıda Fiyat Endeksinde, aralık ayında kasım ayına göre yüzde 3.3 düşerek 169.8 puana indi. Endeks, geçtiğimiz sene bir önceki seneye kıyasla yüzde 8.2 artarak 174.6 puana ulaştı.

Sene Bazında Yükseliş Görülürken Aylık Bazda Gerileme Yaşandı

2017 senesi verilerinin 2014 senesinden bu yana en yüksek senelik ortalama olarak tespit edildiğinin belirtildiği açıklamalarda, FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi’nin aralık ayında yüzde 9.7 oranına gerilediği ifade edildi. Bu gerilemede yüksek ihracat arzları ve düşen talep etkili olarak, yağsız ve yağlı süt tozunun yanı sıra peynir ve tereyağının uluslararası fiyatlarındaki gerilemeye neden oldu. Buna karşın 2016 senesine kıyasla Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 31.5 yükseldi. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aralık ayında, kasım ayına göre Malezya ve Endonezya'daki palm yağının etkisiyle yüzde 5.6 geriledi. Senelik bazda Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi 2017 senesinde, bir önceki seneye kıyasla yüzde 3 arttı. FAO Şeker Fiyat Endeksi, mevsimsel faktörler ve yüksek hasat beklentisinden kaynaklı olarak kasım ayına göre yüzde 4.1 düştü.

Şeker fiyatlarının 2017 senesinde dünyanın önde gelen şeker üreticisi konumunda olan Brezilya'daki yüksek hasadın etkisiyle 2016'ya göre yüzde 11.2 gerilediğine dikkat çekilen açıklamalarda, FAO Tahıl Fiyat Endeksinin üç aydan bu yana istikrarlı olduğu belirtildi. FAO Et Fiyat Endeksi aralık ayında çok az değişirken, bunun sebebinin güçlü arzdan kaynaklı uluslararası sığır eti fiyatlarının düşmesi olduğu açıklandı. Tüm seneye bakıldığında ise Et Fiyat Endeksi, 2016 senesine kıyasla yüzde 9 arttı.