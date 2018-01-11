Merkez Bankası’nın Döviz Rezervleri 3 Milyar Dolar Arttı
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Merkez Bankası’nın Döviz Rezervleri 3 Milyar Dolar Arttı


Merkez Bankası’nın Döviz Rezervleri 3 Milyar Dolar Arttı
Merkez Bankası’nın Döviz Rezervleri 3 Milyar Dolar Arttı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-11 Saat: 22:53:42
Anasayfa Bankalar Merkez Bankası’nın Döviz Rezervleri 3 Milyar Dolar Arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 355 milyon dolar yükselerek 87 milyar 466 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 3 milyar 802 milyon dolar artarak 111 milyar 455 milyon dolara ulaştı. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 5 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 3 milyar 355 milyon dolar yükselerek 87 milyar 466 milyon dolara çıktı. Brüt Döviz rezervleri, 29 Aralık ile biten haftada ise 84 milyar 111 milyon dolar seviyesindeydi.

Aynı süreçte altın rezervleri, 447 milyon dolar artarak 23 milyar 542 milyon dolardan 23 milyar 989 milyon dolara ulaştı. Bu sayede Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 802 milyon dolar artarak 107 milyar 653 milyon dolardan 111 milyar 455 milyon dolara ulaştı.

Yurt Dışında Yerleşikler 205 Milyon Dolar Hisse Senedi Satın Aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri bildirildi. Bu veriler dahilinde, yurt dışında yerleşik kişiler, 2018 senesinin ilk haftasında net 205.7 milyon dolar değerinde hisse senedi, 35.5 milyon dolar değerinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 14.4 milyon dolar değerinde Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) satın aldı.

Yurt dışında yerleşiklerin 51 milyar 983.7 milyon dolar seviyesinde olan hisse senedi stokları, bir haftada 53 milyar 378.9 milyon dolara ulaştı. Geçtiğimiz hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stokları, 30 milyar 961.6 milyon dolardan 31 milyar 724.9 milyon dolara, ÖST stokları ise 14.4 milyon dolarlık net alışla 958.8 milyon dolardan 973.2 milyon dolara ulaştı.

Yurt içinde yerleşiklerin döviz mevduatı, 2017 senesinin ilk haftasında 559 milyon dolar artarak 165.9 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası tarafından Perşembe günü bildirilen haftalık verilere göre, yurt içinde yerleşiklerin döviz mevduatı aynı süreçte altın harici 480 milyon dolar arttı.

TCMB Brüt Döviz Rezervleri DİBS ÖST Menkul Kıymet İstatistikleri
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