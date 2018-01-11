ERBD’den Türkiye’nin Enerji Verimliliği Planına Tam Destek!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 oranında düşürmeyi hedefleyen “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”nı uygun gördüğünü ve destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti. EBRD'nin yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, Türkiye'nin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında alacağı tedbirler için 11 milyar dolar tutarında yatırım planladığını ifade etti.

Türkiye'nin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde enerji talebi en hızlı büyüyen ülke olduğuna dikkat çekildiği açıklamalarda, ülkenin kendi kaynaklarından bu talebin yüzde 26'lık bölümünün karşılayabileceğini ifade etti. Ülkenin petrol ve gaz ihtiyacının yüzde 90'lık bölümünün ithal alındığına işaret eden ERBD, bu nedenle enerji verimliliği konusunun Türkiye için çok kritik bir önem taşıdığı belirtildi. Eylem planındaki tedbirlerin daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı, binalarda ısı yalıtımı ve verimliliği gibi uygulamaları içerdiğine dikkat çekilerek, plan kapsamında eş zamanlı olarak ulusal enerji verimliliği finans mekanizması ve ısıtma-soğutma piyasası için de düzenlemeler hazırlanılmasının öngörüldüğü belirtildi.

2023 Senesine Kadar 30 Milyar Dolar Tasarruf Sağlanacak

Konuyla ilişkili olarak değerlendirmede bulunan EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, eylem planının Türkiye'nin hızla büyüyen ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi. Planın ekonomik büyüme ve çevre için kritik bir önem taşıdığına dikkat çeken Tuerkner, eylem planının bu iki yönden incelenmiş eylemlerin gerekliliğini vurguladı. İmkanların uygulanabilir olması durumunda EBRD’nin bu başarıyı desteklemeye hazır olduğunu dile getiren Tuerkner, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı dahilinde alınacak önlemlerle 2033 senesine kadar toplam 30.2 milyar dolar tasarruf sağlanacağının öngörüldüğünü aktardı.