Elektrik Üretim Santralleri Toplam 7 Bin Megavatlık Kapasiteye Ulaştı

"Yap-İşlet" modelindeki 5 bin 810 megavatlık bölüm, lisanslandırılarak piyasaya elektrik satılmaya başlayacak. Sektör yetkililerinden alınan bilgiler kapsamında, devletin öncelikle özel sektöre yap-işlet ve yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle yaptırdığı ya da işletme hakkını devrettiği doğalgaz, linyit, ithal kömür, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi santrallerinden bir bölümü bu sene içinde sözleşme sürelerinin sona ermesiyle devlete verileyecek, büyük bir bölümü ise özel sektördeki sahiplerine devredilecek.

Kullanım Süresi Dolan Santraller EÜAŞ’a Devredilecek

Enka Holding’in yap-işlet modeliyle hizmete soktuğu santrallerden 1.540 megavat kapasiteli Intergen Gebze, 1.520 megavat kapasiteli Intergen İzmir ve 770 megavat kapasiteli Intergen Adapazarı ile yabancı ortaklı olan 770 megavat kapasiteli Baymina doğalgaz santrallerinin 2018 senesi içinde kamuyla ikili sözleşmesi bitecek. Bu santrallere sahip olan şirketlerin üretim lisansı almaları koşuluyla faaliyetlerine devam etme hakkı olacak, bu sayede artık serbest piyasada rekabet oluşturulacak.

Benzer bir şekilde, 1.210 megavat kapasiteli İsken ithal kömür santralinin 2019 senesinde sona erecek sözleşmesinin ardından lisans alarak serbest piyasaya elektrik satması mümkün hale gelecek. Toplam kapasitesi 5 bin 810 megavat olan bu santrallerin yatırım maliyeti, bugünki rakamlara göre 5.2 milyar doları değerinde.

Buna ek olarak, özel sektöre YİD yöntemiyle yaptırılan santrallerin tümü ise EÜAŞ’a verilecek. Buna göre yer alan 13 megavat kapasiteli Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali (HES), 11 megavatlık Gönen HES, 2 megavatlık Sütçüler HES ve 7 megavatlık Alaçatı Rüzgar Enerjisi Santralinin (RES) yap-işlet-devret santrali olarak bu sene süreleri sona erecek. 2019 senesinde ise 480 megavatlık Unimar, 478 megavatlık Trakya Elektrik ve 180 megavatlık Esenyurt doğalgaz santralleriyle ikişer megavatlık Ahiköy I ve Ahiköy II HES’lerinin de sözleşmeleri sona erecek ve EÜAŞ’a verilecek.