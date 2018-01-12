12.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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12.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


12.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
12.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-12 Saat: 08:24:34
Anasayfa Altın&Döviz 12.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Çin’den gelen haberlerin etkisi ile 3,80 barajını test eden dolar kuru bugün sakin bir şekilde güne başladı

Haftanın son işlem gününde piyasalar güne sakin bir şekilde başladı. Çin’den gelen dolar tahvillerinin azaltılacağı konusundaki haberler kuru etkilemiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında doların değer kazanmasına neden olmuştu. Bizim açımızdan da dolar 3,80 barajını test etti fakat barajı kırarak yukarı hareketini tamamlayamadı.

Dün öğleden sonra da Çin’den gelen haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Çin Devlet Döviz İdaresi(SAFE) Çin'in ABD Hazine tahvillerinin alımını yavaşlatmayı veya durdurmayı düşündüğü yolundaki bir haberin hatalı bilgilere dayalı ve "uydurma" olabileceğini açıkladı. Dolar kuru bu haberler öncesindeki seviyesi olan 3,77 liraya geri döndü.

Bitcoin ve diğer kripto paralar da Güney Kore’de kripto paraların vergilendirilmesi için gerçekleştirilen baskınlar ve Çin’in madenciliği yasaklama girişimleri nedeni ile düşüşe geçmiş durumda. Kısa sürede hızla büyüyen bu piyasanın yönü çok hızlı bir şekilde değişebiliyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7745’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7704 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5465 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5420 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro’nun doların üzerinde değer kazanması paritenin 1,2046 seviyesine çıkmasına neden oldu.

BIST 100 Endeksi

113589 puandan kapanan BIST 100 Endeksi yeni güne yüzde 1,00 yükseliş ile 114718 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi 13 bin 525 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 160,94 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

263,13 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

 

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