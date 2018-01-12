Benzine Yeni Bir Zam Yolda

Ülkemizde petrole zammın iki ana sebebi var. Birincisi doların zamlanması, ikincisi ise petrol kurunun zamlanması. Ancak artık küreselleşen dünyada farklı sebepler ile zamlar hayatımıza dahil olabiliyor. Örneğin ABD’nin mevcut petrol stoğunun düşmesi de bunlardan biri. ABD Petrol Enstitüsü Salı günü yaptığı açıklamada petrol stoklarının 11,2 milyon varil azaldığını belirtti. Piyasaların beklentisi ise 3,9 milyon varildi. Beklentilerin oldukça üzerinde olan bu azalmaya piyasalar tepki verdi.

Brent petrolün varili yüzde 2 artış ile 69,12 dolara yükseldi. Salı günü açıklamadan önce 632,75 olan benzin endeksi, oluşan spekülasyonların da etkisi ile 646,25 metrik ton/ dolara kadar çıktı. Türkiye’de, çarşamba günü dolar kuru da 3,80 lira seviyesindeydi. Kurdaki artışla beraber benzinde hafta başında 9-10 kuruş zam ihtimali görülebiliyor.

Petrol Fiyatlarının Yükselme İhtimali Oldukça Yüksek

Petrol her geçen gün azalan ve yerine yenisi konulamayan bir eşya olduğu için zaman içerisinde ürün fiyatlarında yükselme yaşanması uzmanlar tarafından oldukça normal görülüyor. Ayrıca OPEC ülkeleri petrol üretimini yavaşlatarak ellerindeki ürünün değerinin altında piyasada yer almamasına gayret gösteriyor. Düzenli toplantılar yaparak bu fiyatları kontrol eden OPEC ülkeleri petrolün sona ermesi iel kendilerine yeni bir gelir kaynağı bulabilmek için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Örneğin Suudi Arabistan bu konuda oldukça ısrarlı ülkelerden biri. Ellerindeki kaynağı en güzel şekilde değerlendirerek bir gün dünyanın petrol ile işi bittiğinde farklı bir şekilde gelir elde edebilecek projeler üretmeye gayret gösteriyorlar.