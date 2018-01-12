Akıllı Telefon Bağımlılığında Avrupa Lideriyiz

Deloitte isimli danışmanlık kurumu tarafından 33 ülkede 53 binin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen Global Mobil Kullanıcı Araştırmasında yer alan bilgilere göre Türk mobil kullanıcıları günde toplam 78 kere yani her 13 dakikada bir telefonlarını kontrol ediyor. 2015 yılında yapılan benzer bir ankette bu rakam 70 kere, dakika olarak ise 15 dakikada birdi.

Bu ankette Türkiye’ye en yakın sonucu veren Norveç’te günde 64 defa kullanıcılar cep telefonlarını kontrol etmek istiyor. Bu konuda Avrupa ortalaması 48 olarak belirlenmiş. Gün içerisinde telefonuna en az bakan ülke ise Rusya. Rus vatandaşları telefonlarına günde 37 kere bakıyor.

Bağımlılığımızın Farkındayız

Yapılan ankette Türk mobil kullanıcıların yüzde 66’sı telefonlarını gereğinden çok daha fazla kullandıklarını kabul ediyor. Bu kesimin yüzde 50’si ise bu konuda kendisini sınırlayarak telefon kullanımını azaltmaya çalışıyor.

Gerçekleştirilen araştırmaya göre Türk mobil kullanıcıların yüzde 85’i telefonları ile yatağa giriyor. Bu oran Avrupa’da yüzde 40 seviyesinde. Sabah uyanır uyanmaz telefonlarına bakanların oranı Avrupa’da yüzde 15 düzeyinde iken bu oran Türk mobil kullanıcılarda yüzde 30’a yaklaşıyor.

Şu anda kullanmakta olduğu mobil cihazı 12 ay içerisinde değiştirmeyi düşünenlerin oranı Avrupa’da yüzde 36 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 56’yı buluyor. Ayrıca, Türkiye’de bu kesimde yer alanların yarısından fazlasının (% 54) mevcut telefonları henüz birinci yılını bile doldurmamış.

Avrupalı Eskisini Saklıyor Türkler Eşe Dosta Veriyor

Araştırmaya göre Avrupa’daki kullanıcılar yeni bir telefon aldığında eskisini yedek olarak saklamayı tercih ederken, Türkiye’deki kullanıcılar ise bir aile üyesine ya da arkadaşına veriyor (yüzde 35’lik oranla). Telefon ile beraber yüklü gelen uygulamalar haricinde Türkiye’de kullanıcıların telefonunda ortalama 17 uygulama bulunurken bu sayı Avrupa’da 24.