Beyaz Şehre Siyah Otomobil Yasağı
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Beyaz Şehre Siyah Otomobil Yasağı


Beyaz Şehre Siyah Otomobil Yasağı
Beyaz Şehre Siyah Otomobil Yasağı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-12 Saat: 09:35:02
Anasayfa Turizm Beyaz Şehre Siyah Otomobil Yasağı

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta siyah renkli otomobillerin sokağa çıkması yasaklandı.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat tamamen beyaz binalar ile kaplandı ve “beyaz mermer şehri” olarak anılıyor. Türkmenistan’ın uzun yıllardır Başkanı olan Gurbangulu Berdimuhammedov'un beyaz tutkusu ülkeye de yansıtılırken, başkan da beyaz renkli bir limuzin kullanıyor ve beyaz bir devlet sarayında yaşıyor. Devlet, başkent Aşkabat’ta yer alan binaları beyaz mermer ile kaplayarak, başkentin tamamını beyaza çevirmek istiyor.

2015 Yılında Siyah Araç İthalatı Yasaklandı

Türkmenistan’da bu konuda ilk atılan adımlardan biri 2015 yılında siyah renkli araçların ithalatının yasaklanması oldu. Bu yılda basında yer alan haberlerde devletin tüm makam araçlarının da beyaza boyatıldığı ve beyazın ülkeye şans getireceği için bu yasağın devreye sokulduğu belirtilmişti.

Şimdi de başkent Aşkabat’tan başlayarak ülkedeki siyah otomobillerin yasaklanmasına geçildi. Ocak ayı itibari ile trafikte artık siyah araçların yer alması yasaklandı. Yasağın nedeni hakkında hükümet tarafından bir açıklama yapılması ancak 2015 yılında da belirtildiği gibi beyazın şans getireceği iddiası devam ediyor.

Başkan’ın Talepleri Yerine Getiriliyor

Türkmenistan Başkanının beyaza olan ilgisi ve bu konudaki görüşleri biliniyor. Bu kapsamda yasağın da Başkanın arzusu ile getirildiği dillendirilmese bile ülke halkı tarafından tahmin ediliyor. Türkmenistan özellikle başkent Aşkabat’ı tamamen beyaza çevirecek bir proje üzerinde çalışıyor. Şehirde beyaz mermerden inşa edilmiş çok sayıda bina bulunuyor. 2013 yılında yüksek yoğunluklu beyaz mermer yapıları ile Guiness Rekorlar Kitabına giren şehirde polis renkli araç sahiplerini durdurarak otomobillerini en kısa zamanda beyaz ya da gümüş griye boyatmalarını istiyor.

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