İki Dev Şirket Birleşiyor Mu?
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İki Dev Şirket Birleşiyor Mu?


İki Dev Şirket Birleşiyor Mu?
İki Dev Şirket Birleşiyor Mu? Hatice Demir - Tarih: 2018-01-12 Saat: 09:45:40
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Xerox, kendi sektöründe yaşanan daralmalar nedeni ile gelirlerini artırmak için Japon devi Fuji ile görüşmelere başladı.

Teknolojik gelişmelerin artması ile kağıt kullanımı azalınca dünya genelinde kopyalama ve yazıcı endüstrisine olan talepte de düşme yaşandı. Bu durum sektörde en büyük firmalar arasında yer alan Xerox açısından önemli bir gelir kaybının yaşanmasına neden olacak gibi duruyor. Xerox zaman içerisinde kağıdın yerini tamamen dijital ortama bırakmasının oldukça muhtemel olduğunu düşünerek firmanın geleceğini düzeltmek için farklı alanlara yönelmeye karar verdi.

ABD’nin en büyük gazetelerinden Wall Street Journal’a dayandırılan habere göre Xerox ile Japon kamera ve sarf malzeme üreticisi Fujifilm arasındaki görüşmeler devam ediliyor. Bu görüşmelerde Xerox’un tamamen Fujifilm’in kontrolüne bırakılması da mümkün.

Sektörün Yavaşladığı Ortaklara Bildirildi

Amerikan firması Xerox’un yüzde 9,7 hissesi ile en büyük hissedarı Carl Icahn geçtiğimiz günlerde şirket ortaklarına yazdığı bir mektupta mevcut teknolojik gelişmeler karşısında şirketin geride kaldığını ve gelirlerini artırmakta zorlandığını belirtti.

Fujifilm ise kopyalama alanındaki işleri belge çözüm hizmetlerine odaklayarak daha geniş bir yelpazeye taşımak istemesi nedeniyle Xerox ortaklığına sıcak baktığı belirtiliyor. Fujifilm de fotoğraf filmi sektörünün daralması üzerine yenileyici tıp gibi farklı sektörlerde arayış içerisine girmiş durumda. Bu doğrultuda şirket ABD'li biyoteknoloji firması Cellular Dynamics'i satın almıştı. Fuji, gelecek 3 yılda stratejik satın alma harcamaları için 4,49 milyar dolar bütçe ayırdı.

Fujifilmin toplam değeri 22 milyar dolar seviyesinde iken Xerox ise 7,7 milyar dolar büyüklüğe sahip bir firma. 

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