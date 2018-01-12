Kütahya Belediyesinden Açık Üniversite İmkanı

‘Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Kütahya Belediyesi, ‘Açık Üniversite’ programıyla alanında uzman isimleri Kütahyalılar ile bir araya getirecek. Üniversitenin eğitim kadrosunda Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Doç Dr. Süleyman Berk, Ömer Lekesiz, Yrd. Doç. Dr. Murat Kaş, Doç. Dr. Kasım Küçükalp, Zafer Acar, Mehmet Akif Can, Doç. Dr. Bengül Güngörmez, İbrahim Altay, Yusuf Genç. Prof. Dr. Tufan Gündüz, Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Doç. Dr. Rüveyda Kızılboğa gibi isimler yer alıyor.

Rol Model Olacak

Üniversite ile katılımcılara, İslam Şehirleri, İslam Düşünce Tarihi, Batı Düşünce Tarihi, Modern Şiir ve Poetikalar, İslam İktisadi, Modernizm, Medya- Postmedya ve Enformasyon, Millilik ve Yerlilik, Siyasetname Konuşmaları, Sosyolojik Düşünmek, Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısı gibi çeşitli dallarda akademik eğitimler verilecek. Programa ilişkin açıklamada bulunan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu Açık Üniversite’nin Türkiye’nin kültürel gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, ‘’Kendi topraklarının geçmişiyle bağı olmayan, başkalarının diliyle konuşan, başkalarının gözüyle gören, başkalarının aklıyla düşünen toplumlar kendi medeniyetini inşa edemez, geleceğe taşıyamaz. ‘Açık Üniversite’ programımızın, bugün geçmişte kaldığı düşünülen, zaman zaman sadece estetik kaygıların tatminine dönük bir retorik gibi algılanan köklü kültür ve medeniyetimizin hemşerilerimizin zihinlerinde yeniden yer almasını diliyoruz.” dedi.