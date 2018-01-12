Savronik Şirketler Grubundan Hintli Gelin Adımı

Hindistan Kaşmir bölgesinde Savronik Şirketler Grubu Hindistan Mali ve İdari İşler Müdürü olan Hakan Genç, gönlünü Hintli Tabish Mirza’ya kaptırdı. Hakan Genç diyor ki; “Ülkelerarası iş akdi anlaşması dışında Hindistan’da mutlu evlilikler de yapıyoruz.”

İlk Görüşte Aşk

Hakan Genç, FMV Işık Üniversitesi’nde eğitimini tamamlar tamamlamaz Savronik Şirketler Grubu’nun Kuzey Hindistan Kaşmir bölgesinde CNTP projesinde tünel ve tünel elektromekanik bölümünde işe başladı. Hakan Genç Kaşmir’de uzun yıllardır çalışmakta iken projedeki bir taşeron firmasının sahibinin kızı ile tanıştı. İngilizce İşletme mezunu olan Tabish Mirza ile tanışır tanışmaz da filmlerdeki gibi ilk görüşte aşık oldu. Aralarında büyük bir aşk başladı.

Gelinin Geniş Ailesi Türk Damat İstemedi



Gelin ve damadı, gerçekten de film senaryoları gibi bir süreç bekliyordu… Tabish ailesi yani gelinin geniş ailesi bu evliliğin olmasını istemiyor, çekirdek ailesi ise kızlarının tercihine saygı duyuyordu. Ama Hindistan’da büyük ailelerin de kararları çok etkili oluyordu. Hintli aileye, Türkiyeli bir damat çok uzak geliyordu. Aslında her iki aile de Müslüman olmasına rağmen gelenek, görenek, yaşam tarzı, uzak bir ülkeye kızlarını gönderme fikrine olumlu bakmıyorlardı.

Hakan Genç Ailesine Sabırla Kültürü Anlattı



Hakan Genç’in ise İstanbul’da yaşayan çekirdek ailesi; anne ve babası karşı çıkıyor, ‘Olmaz’ diyorlar. Hakan Genç ise ailesinin tutumuna hiç itiraz etmedi. İzine geldiği zaman anne-babasına Hint filmleri seyrettirip, Hint müzikleri dinletip, kültürünü anlattı. Bunun üzerine anne ve babası, çocuklarının ne kadar aşık olduğunun bilincine varıp ikna oldular. Çünkü evlatları onlara karşı gelip sorun çıkarmıyor, onları ikna edebilmek için tanımalarına imkan sağlıyordu. Bu da Hakan Genç’in anne-babasını çok etkiledi.

Bollywood Düğünü Gibi Bir Düğün



Ardından kız isteme seremonisi için Genç ailesi Hindistan Kaşmir’e gitti. Gelenek ve göreneklere uygun kız isteme töreni yapıldı. Ardından sıra düğüne geldi. Damat Hakan Genç’in babası Savronik Şirketler Grubu Genel Müdürü Aziz Genç, yaşadıklarını şöyle anlatıyor; “Savronik Şirketler Grubu uluslararası projelere imza atarken gençlerimiz bir de nikah defterine imza attı. Çok mutluyuz. Düğün töreninde kendimizi Bollywood filminde bir sahnede, bir film setinde gibi hissettik. İnanılmaz güzel bir düğündü. Onlar aşklarına inandılar, iki aileyi de ikna ettiler. Hintli gelinimiz Tabish Mirza’nın ailesi de bizim ailemizi görünce, tanıma fırsatı elde edince olumsuz tavırlarından geri adım attılar. Dileğimiz ömürlerinin sonuna kadar böyle mutlu olsunlar. İnşallah ileride torunlarımızla birlikte kocaman bir aile oluruz.” Aziz Genç, oğlu ve gelininden ileride, torunlarının belli bir yaştan sonra Türkiye'ye gelmesi ve Türkçe öğrenmesi için söz aldı.

“Sabrettik ve Aşkımıza Sahip Çıktık”

Savronik Şirketler Grubu Hindistan Mali ve İdari İşler Müdürü Hakan Genç, duygularını şu sözlerle dile getiriyor; “Tabish Mirza’yı ilk gördüğümde aşık oldum. ‘İşte bu benim evleneceğim kız’ dedim. Ama iki aile arasında itiraz edenler vardı. Biz çok sabır gösterdik. Özellikle ben de ailemi ikna konusunda çok sabır gösterdim. Aşkıma sahip çıktım ve şimdi evliyiz. Çok mutluyuz ve birbirimizi çok seviyoruz. Tek dileğimiz; birbirimize karşı sevgimiz hiç eksilmesin, artarak devam etsin.”