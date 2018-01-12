Maliye’den Ev Almak İsteyen Vatandaşlara Uyarı
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Maliye’den Ev Almak İsteyen Vatandaşlara Uyarı


Maliye’den Ev Almak İsteyen Vatandaşlara Uyarı
Maliye’den Ev Almak İsteyen Vatandaşlara Uyarı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-12 Saat: 10:03:38
Anasayfa Emlak Maliye’den Ev Almak İsteyen Vatandaşlara Uyarı

Maliye Bakanlığı ev almayı planlayan vatandaşların neler yapmaları gerektiği konusunda bazı uyarılarda bulundu.

Maliye Bakanlığı ev ya da iş yeri alım satım işlemleri sırasında yaşanan bazı sorunlara dikkat çekerek vatandaşların bu konularda dikkatli olmasını tavsiye etti. Ülkemizde vergi konusunda oldukça yüksek kayıpların olduğu gayrimenkul sektörü ile ilgili uyarılarda bulunan bakanlık vatandaşlardan satın aldıkları gayrimenkulleri gerçek bedellerinden beyan etmelerini talep etti.

Mutlaka Fatura Alın

Bakanlığın ev ya da iş yeri alım satımı, gayrimenkullerin tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerinde gerçek beyan için başlattığı seferberlik kapsamında vatandaşlara müteahhit, emlakçı veya inşaat firmasından mutlaka fatura almaları çağrısında bulundu.

Gerçek Bedeli Beyan Edin

Tapu işlemlerinde kişilerin karşılıklı anlaşarak gerçek bedelin altında beyanda bulunmalarının tespit edilmesi halinde eksik kalan vergi tutarının cezalı olarak tahsil edileceği belirtildi. Tapu harçlarının, vergi değerinden az olmamak üzere gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden ödenmesi gerektiği vurgulandı.

Kayıtsız İş Yapanları Maliyeye Bildirin

Fatura taleplerini olumsuz yanıtlayan yani fatura vermeyen her türlü emlakçı, aracı ya da satıcıların vergi daireleri ya da Vergi İletişim Merkezilerine bildirilmesi istendi.

Yetkisiz Kişilere Dikkat Edin

Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz kişiler aracılığı ile yapılması durumunda ilerde tapuda çok büyük sorunlar yaşanabileceği, bu nedenle konu ile ilgili dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Yurtdışında da Tapu Devri Mümkün

Berlin Başkonsolosluğunda yer alan tapu temsilciliği aracılığı ile burada da tapu devrinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebileceği dile getirildi.

5 Yıllık Süreye Dikkat

Bir gayrimenkulün alım satım işlemi üzerinden 5 yıl geçmeden yeniden satışa konu olması durumunda gayrimenkul değer artış kazancı vergisinin olduğu hatırlatıldı.

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