Türk Yapımı Film Arap Yıldızlarını Buluşturacak
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Türk Yapımı Film Arap Yıldızlarını Buluşturacak


Türk Yapımı Film Arap Yıldızlarını Buluşturacak
Türk Yapımı Film Arap Yıldızlarını Buluşturacak Elif İşçi - Tarih: 2018-01-12 Saat: 10:09:08
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İnsert yapım tarafından Türk yapımı olan bir projede Arap yıldızları ile Türk yıldızları bir araya gelecek. Adı Aşk isimli film 26 Ocak'ta vizyona giriyor.

Milyonlarca hayranı olan birbirinden ünlü Arap oyuncuların rol aldığı Adı Aşk filminin çekimleri Çanakkale’de gerçekleşti. Çekimlerin 4 hafta sürdüğünü söyleyen Eyüp Dirlik özel bir filme imza attıklarını söyledi. Filmde, Cristiano Ronaldo ve Angelina Jolie gibi dünya yıldızlarının da rol alacağı Türk dizisinde rol alacak Mustafa Yabaş da filmde yeteneklerini sergiliyor. Ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu, Dabbe, O Şimdi Mahkum ve Reis Bey gibi büyük yapımlarda yer alan oyuncu ve müzisyen Ümit Acar da filmin kadrosunu güçlendiren en önemli isimlerden.
 

Arap Mültecilere Özel Gösterim

Türkçe alt yazılı olarak vizyona girecek Adı Aşk filmi için Araplar’ın Türkiye’de yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Kilis, Mardin ve Adana gibi illerde özel gösterimler yapılacak. Özellikle Suriyeli mültecilerin de hayran oldukları sanatçıları izleyebilmeleri için belediyelerle iletişim halinde olduklarını söyleyen Dirlik, “Belediyelerin bize sağladığı imkanlar dahilinde filmimizi mültecilerle de buluşturacağız. Mülteci kamplarında da gösterimler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

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