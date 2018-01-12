Şimşek: Halkbank’a Bir Ceza Gelirse Bunu Halkbank Ödeyecektir

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son günlerde Hazine tarafından gerçekleştirilen fazladan borçlanmanın Halkbank’a gelecek ceza için yapılan bir hazırlık olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek 2018 yılında her zaman olandan daha fazla iç borç geri ödemesi bulunduğunu ve Hazine’nin de bu nedenle fazla borçlanma yaptığını ifade etti. Halkbank’a gelebilecek herhangi bir cezanın Hazine tarafından ödenmeyeceğinin altını çizen Şimşek bu konuda ABD’deki davanın nasıl bir süreç ile devam edeceğinin beklenmesi gerektiğini de dile getirdi.

Konut Hesabı Sistemine Yeni Model Geliyor

Şimşek vatandaşların birikimlerini daha iyi değerlendirebilmeleri adına sürekli gayret gösterdiklerini söyleyerek 2015 yılında hayata geçirilen konut hesabı projesine farklı bir model getireceklerini belirtti. Mevcut hali ile en az 3 yıl boyunca birikim yapan konut hesabı sahiplerine devlet katkısı olarak yaptıkları birikimin yüzde 20’si ödeniyordu. Ancak bu modelin tüketicilere cazip gelmediğini ve sadece 10 bin 520 konut hesabının devam ettiğini dile getiren Şimşek yeni sistemde dolaylı faiz desteği sağlanacağını sözlerine ekledi. Birikim yaparken düşük faize razı olan tüketicilerin konut kredilerinin de düşük faizden sağlanacağını söyleyen Şimşek bu sistemin birçok ülkede başarı ile uygulandığını gördüklerini söyledi.

Enflasyonu Aşağıda Tutmaya Çalışıyoruz

Mevcut durumda hükümet olarak enflasyon konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini de belirten Şimşek, enflasyon rakamlarını tek haneli rakamlara düşürmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Merkez Bankasının da 2018 yılında enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflediğini belirten Şimşek önümüzdeki dönemde hem büyüme hem de küresel ilişkiler anlamında güzel günlerin bizleri beklediğini sözlerine ekledi.