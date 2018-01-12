Domino’s’ta Bir İlk! Pizza Lezzeti Ekmek Arasına Girecek

Domino’s Pizza, Türkiye hedeflerini revize etti. Buna göre şirket gelecek 5 yılda yurdun farklı kentlerinde en az 150 yeni şube açılışı yapacak. Bunun yanında Domino’s Pizza menüye ekmek arasını da ekleyecek.

Türkiye Hedefi En Az 900 Şube!

Türkiye’de yeme içmenin uğrak noktaları arasında bulunan Domino’s Pizza, yurt genelinde 500 kadar restoranla hizmet veriyor. Şirketin yeni hedefi ise şube sayısını 900’e kadar çıkarmak!

500 Kişiyi İşe Alacak

Şirketin orta vadeli planları ve hedefleri hakkında konuşan DP Eurasia Group’un üst düzey yöneticisi, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki şube açılışına az bir zaman kaldığını ifade etti. Şirketin önümüzdeki 5 yıllık zaman diliminde en az 150 yeni restoran açılışı yapmayı planlandığını söyleyerek, “Türkiye’deki şube sayışımızı 900’e yükseltmeyi hedefliyoruz. Bugün yaklaşık 7 bin kadar personelle hizmet veriyoruz. Yeni restoran açılışları yeni istihdamları da beraberinde getirecek. Domino’s Pizza, bu yıl 500 kişiye daha istihdam kapısı aralayacak” dedi.

CEO Aslan Saranga’nın açılamasına göre Domino’s Pizza Türkiye’de hizmet veren restoranların menüsüne ekmek arası seçeneğini de ekleyecek. Bu sandviç Domino’s’a özel bir lezzete sahip olacak. Pizza lezzeti ekmek arasına taşınarak, ekmek arası severlerin Domino’s Pizza’ya sık sık uğraması sağlanacak. Şirket, bunun yanında eve sipariş alt yapısına yönelik yeni altyapı çalışmaları da yaparak müşterileri memnuniyetini maksimize edecek.

6 Ayda 304 Milyon Liralık Satış Cirosuna Ulaştı

Domino’s Pizza Türkiye’nin geçen yılın ilk 6 ayında 304 milyon 100 bin liralık satış cirosu yakaladığının altını çizen Saranga, “Bir önceki yılın satış cirolarını incelediğimizde, geçen yıl ilk yarıda yüzde 10 gibi bir büyüme oranı yakaladık. Hedefimiz istikrarlı büyümeye bu yılda devam etmek” dedi.