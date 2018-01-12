Studio Vertebra Yeni Ofisiyle Ödüle Layık Görüldü

Kuruluşundan bu yana mimari, iç mimari ve restorasyon alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte ‘çok disiplinli’ çalışmalar yürüten, Baş Mimar Gencer Yalçın, Y. Mimar Dilşad Öktem Aslaner, Y. Mimar Bahar Yücel ve İç Mimar Efe Kağan Hızar’ın ortaklığındaki İstanbul merkezli tasarım ofisi Studio Vertebra’nın, ahşap ve orman ürünleri alanında faaliyet gösteren Novawood markası için İstanbul, Bulgurlu’da tasarladığı 1.800 m² inşaat alanına sahip Novawood Ofis ve Showroom Binası, önündeki açıklığın etkinlik / organizasyon alanı gibi kullanılabileceği, showroomla birleşen bir ofis yapısı olarak, birçok gereksinime aynı anda cevap veren tasarımıyla dikkat çekiyor. Studio Vertebra, Novawood Ofis ve Showroom Binası ile 2016 yılında Londra’da gerçekleşen mimari ve gayrimenkul projelerinin yarıştığı 21 senelik geçmişe sahip “Avrupa Gayrimenkul Ödülleri” yarışmasında, “Yapı Mimarisi” ve “Mekan İç Mimarisi” kategorilerinde iki ödüle layık görülmüştü.

Yapının zemin katında ahşap ürünlerinin sergilendiği showroom alanı, diğer katlarda ise ofis birimleri yer alıyor. Yapılan merkez ofisle; giriş katta 138 farklı ahşap ve parke çeşitlerinin birebir numunelerinin sergilendiği platformlar oluşturulmuş. Böylelikle katalog ve bilgisayarlar üzerinden verilen ürün, teknik bilgiler; showroom konseptiyle girişimciler, müşteriler ve mimarlar için kendi tasarım süreçlerinin bir parçasının olduğu etkileşimli bir alışverişe dönüştürülmüş.

Novawood Ofis ve Showroom Binası, İstanbul Çamlıca’da bulunan mevcut bir yapının güçlendirilmesi ve dönüştürülmesi fikri ile tasarlanmış. Proje için tasarlanan alternatif kurgu, formsal ve bütçesel anlamda serbest kararlar içeriyor. Yapının taşıyıcı sistemleri güçlendirilerek ve merdiven kovası arka cepheye doğru kaydırılarak iç mekanda daha verimli alanlar kurgulanmış. Zeminde oluşturulan yırtık ile hem bodrum kata ikincil bir giriş sağlanmış, hem de doğal ışık ile beslenen iç bahçe oluşturulmuş. Bu alanlarda da kullanılan malzemeler doğallıkları ile yapıya sıcaklık katmış.

Dengeli alan çözümlerine sahip ofis birimlerinde, proje genelinde kullanılan toprak tonlarının da etkisiyle sıcak ve ciddi mekanlar elde edilmiş. Ahşap sevenler için 250 m2 alanda tasarlanan showroom biriminde ise geniş yelpazede ahşap ürünleri sergileniyor.