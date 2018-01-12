Seramiksan'dan Yeni Ürün Tanıtımı Gerçekleşti

Benzersiz ve yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken Seramiksan’ın merdiven formundaki yeni porselen karoları ile mekanlar bambaşka bir havaya bürünüyor. Açık alan ve kapalı alan arasında bütünlük sağlayan Serastep, mekanlara yepyeni bir boyut kazandırıyor.

Ahşap, doğal taş ve mermer görünümlü üç farklı doku seçeneği olan Serastep, istenilen boyutta üretilmesiyle de ilgi görüyor. Kaymayı engelleyen çizgileriyle merdivenler için özel olarak tasarlanan seri, modern yaşam alanlarının vazgeçilmezi oluyor.

Serastep, leke tutmayan, dayanıklı ve kolay temizlenen yapısıyla kullanıcılar için ekstra rahatlık sunuyor. Seri, aynı malzeme ile döşenebilen süpürgelik, köşe kaplamaları ve sonsuz seçenekte her zevke hitap ediyor.