Seramiksan'dan Yeni Ürün Tanıtımı Gerçekleşti
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Seramiksan'dan Yeni Ürün Tanıtımı Gerçekleşti


Seramiksan'dan Yeni Ürün Tanıtımı Gerçekleşti
Seramiksan'dan Yeni Ürün Tanıtımı Gerçekleşti Elif İşçi - Tarih: 2018-01-12 Saat: 10:56:24
Anasayfa Şirketler Seramiksan'dan Yeni Ürün Tanıtımı Gerçekleşti

Seramiksan farklı tasarımları ile dikkat çekerken son olarak Serastep ürünü ile benzersiz bir şıklık yaratmayı hedefliyor.

Benzersiz ve yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken Seramiksan’ın merdiven formundaki yeni porselen karoları ile mekanlar bambaşka bir havaya bürünüyor. Açık alan ve kapalı alan arasında bütünlük sağlayan Serastep, mekanlara yepyeni bir boyut kazandırıyor.

Ahşap, doğal taş ve mermer görünümlü üç farklı doku seçeneği olan Serastep, istenilen boyutta üretilmesiyle de ilgi görüyor. Kaymayı engelleyen çizgileriyle merdivenler için özel olarak tasarlanan seri, modern yaşam alanlarının vazgeçilmezi oluyor.

Serastep, leke tutmayan, dayanıklı ve kolay temizlenen yapısıyla kullanıcılar için ekstra rahatlık sunuyor. Seri, aynı malzeme ile döşenebilen süpürgelik, köşe kaplamaları ve sonsuz seçenekte her zevke hitap ediyor.

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