Walmart Çalışanlarının Zam Sevinci Yarıda Kaldı! 63 Mağaza Çalışanı Tedirgin

ABD’li perakende devi Walmart, personel maaşlarına zam yapma kararı aldı. Şirketin ikinci kararı ise 63 mağazasını kapatma yönünde oldu.

Saatlik Ücrete 2 Dolarlık Zam!

Perakendenin lider isimlerinden olan Walmart bir milyon kişilik dev kadrosuyla faaliyetlerine devam ederken, çalışanların saat bazlı ücretine 2 dolarlık zam yaptı. Şirket bünyesinde çalışanların zam öncesindeki ücreti 9 dolardan hesaplanıyordu. Saatlik ücretler zam sonrasında ise 11 dolara yükseldi.

20 Yıllık Çalışana Bin Dolar İkramiye

Walmart’ın çalışanlarına yaptığı ikinci jest ise ikramiye oldu. Şirket personeline 200-1000 dolar arasında değişen ikramiye vereceğini duyurdu. 200 dolarlık ikramiyelerin 2 yıllık çalışanlara verileceği ifade edilirken, 1000 dolarlık ikramiyeninse 20 yıllık çalışanlara aktarılacağı belirtildi. ABD’li perakende devinin bu kararları almasında vergi indirimini öngören tasarının yasallaşması etkili oldu.

Walmart çalışanları bu haberlere sevinirken, şirket cephesinden gelen diğer bir açıklama birçok kişiyi tedirgin etti. Şirket 63 mağazasını kapatacağını duyurdu. 10 tanesinin ilerleyen günlerde elektronik ikmal merkezi olarak faaliyete geçeceği kaydedildi. Açıklama ise sosyal medya üzerinden yapıldı.

Babalara 6 Haftalık Doğum İzni Çıktı

Walmart bunların yanında doğum izni konusunda da bazı düzenlemeler yaptığını, izin süresinin uzatılacağını, evlatlık alan personele nakit para desteği verileceğini ilan etti. Buna göre anneler doğum izni olarak 10 haftalık ücretli izin söz konusu olacak. Babalar uzatılan izinden 6 hafta yararlanma imkanı yakalayacak. Düzenleme öncesindeki süre ise 6 ile 8 hafta arasında değişmekteydi. Saat bazlı çalışan babaların ise doğum izni hakkı yoktu. Yapılan açıklamaya göre söz konusu haklar tüm Walmart iştiraklerinde de geçerli olacak.