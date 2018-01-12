Walmart Çalışanlarının Zam Sevinci Yarıda Kaldı! 63 Mağaza Çalışanı Tedirgin
Advert Advert Advert


Walmart Çalışanlarının Zam Sevinci Yarıda Kaldı! 63 Mağaza Çalışanı Tedirgin


Walmart Çalışanlarının Zam Sevinci Yarıda Kaldı! 63 Mağaza Çalışanı Tedirgin
Walmart Çalışanlarının Zam Sevinci Yarıda Kaldı! 63 Mağaza Çalışanı Tedirgin Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-12 Saat: 10:58:02
Anasayfa Şirketler Walmart Çalışanlarının Zam Sevinci Yarıda Kaldı! 63 Mağaza Çalışanı Tedirgin

ABD’li perakende devi Walmart, personel maaşlarına zam yapma kararı aldı. Şirketin ikinci kararı ise 63 mağazasını kapatma yönünde oldu.

ABD’li perakende devi Walmart, personel maaşlarına zam yapma kararı aldı. Şirketin ikinci kararı ise 63 mağazasını kapatma yönünde oldu.

Saatlik Ücrete 2 Dolarlık Zam!

Perakendenin lider isimlerinden olan Walmart bir milyon kişilik dev kadrosuyla faaliyetlerine devam ederken, çalışanların saat bazlı ücretine 2 dolarlık zam yaptı. Şirket bünyesinde çalışanların zam öncesindeki ücreti 9 dolardan hesaplanıyordu. Saatlik ücretler zam sonrasında ise 11 dolara yükseldi.

20 Yıllık Çalışana Bin Dolar İkramiye

Walmart’ın çalışanlarına yaptığı ikinci jest ise ikramiye oldu. Şirket personeline 200-1000 dolar arasında değişen ikramiye vereceğini duyurdu. 200 dolarlık ikramiyelerin 2 yıllık çalışanlara verileceği ifade edilirken, 1000 dolarlık ikramiyeninse 20 yıllık çalışanlara aktarılacağı belirtildi. ABD’li perakende devinin bu kararları almasında vergi indirimini öngören tasarının yasallaşması etkili oldu.

Walmart çalışanları bu haberlere sevinirken, şirket cephesinden gelen diğer bir açıklama birçok kişiyi tedirgin etti. Şirket 63 mağazasını kapatacağını duyurdu. 10 tanesinin ilerleyen günlerde elektronik ikmal merkezi olarak faaliyete geçeceği kaydedildi. Açıklama ise sosyal medya üzerinden yapıldı.

Babalara 6 Haftalık Doğum İzni Çıktı

Walmart bunların yanında doğum izni konusunda da bazı düzenlemeler yaptığını, izin süresinin uzatılacağını, evlatlık alan personele nakit para desteği verileceğini ilan etti. Buna göre anneler doğum izni olarak 10 haftalık ücretli izin söz konusu olacak. Babalar uzatılan izinden 6 hafta yararlanma imkanı yakalayacak. Düzenleme öncesindeki süre ise 6 ile 8 hafta arasında değişmekteydi. Saat bazlı çalışan babaların ise doğum izni hakkı yoktu. Yapılan açıklamaya göre söz konusu haklar tüm Walmart iştiraklerinde de geçerli olacak. 

abd perakende satış walmart
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
12 Ocak 2018 - Borsa İstanbul Haftanın Son İşlem Gününe Nasıl Başladı?
12 Ocak 2018 - Borsa İstanbul Haftanın Son İşlem Gününe Nasıl Başladı?
12.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
12.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!