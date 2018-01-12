2. Expo Turkey by Qatar Fuarına Katmerciler Damgasını Vurdu

Türk savunma sanayinin yeni gücü ve araç üstü ekipman sektörünün lider şirketi Katmerciler, Katar’ın başkenti Doha’da sekiz ay aradan sonra ikincisi düzenlenen “Expo Turkey by Qatar Fuarı”na katılıyor.

Gayrimenkul, İnşaat, Gıda, Mobilya ve Dekorasyon, Bilgi Teknolojileri, Sağlık, Makina ve Makina Ekipmanları olmak üzere yedi ana sektörden 150 Türk firmasının katılacağı fuar 17-19 Ocak 2018 tarihleri arasında Doha Sergi ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 3 bini profesyonel olmak üzere toplam 10 bin ziyaretçinin beklendiği fuar çok sayıda bire bir iş görüşmesine de imkan sağlayacak.

İlki Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen “Expo Turkey by Qatar” fuarının sekiz ay sonrasında ikincisinin düzenleniyor olması, iki ülke arasındaki iş ve ticaret hacmi potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunun da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. 10 yılda 25 milyon dolardan 700 milyon dolar seviyesine ulaşan iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin ilk planda 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

İlk fuarın ardından ikinci fuarda da yerini alan Katmerciler, hem savunma ve güvenlik, hem sivil ekipman araçlarının tanıtımı, uluslararası işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ve sunduğu fırsatlar bakımından fuara özel önem veriyor. Şirketin büyüme potansiyeli yüksek uluslararası Pazar hedefleri arasında Katar ve Körfez ülkeleri öncelikli yer tutuyor.

Türk mühendisliğinin yetkinlik ve kapasitesini Katar’a taşıyan ve Katarlı şirketlerle farklı düzeylerde işbirliklerine açık olduğunu açıklayan Katmerciler, fuardaki E300 nolu standında ziyaretçilerini ağırlayacak. Katmerciler, Ar-Ge Merkezinin gücünü ve ürün kalitesini ortaya koyacak bir örnek olmak üzere standında bir adet vidanjör de sergiliyor.

İki Alanda Geniş Ürün Portföyü

İki kulvarda birden faaliyet gösteren Katmerciler’in silahlı kuvvetlere ve emniyet güçlerine yönelik ürün yelpazesi içinde NATO standartlarında geliştirdiği araçlar ile savunma lojistiğinde önemli yer tutan iş makineleri bulunuyor. Savunma ve güvenlik sektörüne yönelik yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken Katmerciler, geniş ürün portföyüyle, katıldığı uluslararası savunma fuarlarında da sektörün ilgi ve dikkatini çekmeyi başaran bir şirket.

Katmerciler’in en gözde savunma aracı, üstün nitelikleriyle dikkat çeken zırhlı muharebe aracı HIZIR. HIZIR dışında, NATO standartlarında geliştirdiği zırhlı personel taşıma aracı KHAN, toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA ve zırhlı ambulansın da arasında bulunduğu geniş bir savunma araç portföyüne sahip. Katmerciler, NEFER adını verdiği gizli zırhlama sistemiyle de savunma sektörüne önemli bir seçenek sunuyor.

Katmerciler’in savunma ve güvenlik lojistiği portföyünde ayrıca şu araçlar bulunuyor: Zırhlı ADR’li Tanker, Koruma Kalkanı, Zırhlı Damper, Zırhlı Otobüs, Uzaktan Kumandalı Zırhlı Paletli Ekskavatör, Uzaktan Kumandalı Zırhlı Belden Kırmalı Yükleyici İş Makinesi, Zırhlı Kazıcı Yükleyici İş Makinesi, Uzaktan Kontrollü Çok Namlulu Gaz Atar Sistemi, Zırhlı Low Bed Treyler, Zırhlı Su Tankeri, Kurtarma Aracı.

Sivil Ekipmanda 32 Yıllık Deneyim

1985 yılında kurulan Katmerciler’in sivil ekipman portföyünde ise farklı ihtiyaçlara ve kullanım alanlarına uygun İtfaiye Araçları, Çevre Araçları, Taşıma Araçları, İnşaat Sektörüne Yönelik Araçlar ve Özel Ürünler yer alıyor.

Şirket, Türkiye araç üstü ekipman sektörünün lideri, en büyük şirketi ve ihracatçısı durumunda. Tümü kalite belgeli itfaiyeden çöp arabasına, vidanjörden araç kurtarmaya, tankerden platformlara, yaklaşık 30 farklı tip araç üstü ekipman üretimi yapabilen şirket, ihtiyaca uygun özel çözümler üretiyor.

Bugüne kadar 50’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’ndan “Ar-Ge Üretim Merkezi” sertifikalı oldukça güçlü bir Ar-Ge Merkezine sahip.

2010 yılında halka açılan ve hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören Katmerciler, Türkiye’nin büyük şirketleri ve ihracatçıları arasında.