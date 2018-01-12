12 Ocak 2018 - Borsa İstanbul Haftanın Son İşlem Gününe Nasıl Başladı?
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12 Ocak 2018 - Borsa İstanbul Haftanın Son İşlem Gününe Nasıl Başladı?


12 Ocak 2018 - Borsa İstanbul Haftanın Son İşlem Gününe Nasıl Başladı?
12 Ocak 2018 - Borsa İstanbul Haftanın Son İşlem Gününe Nasıl Başladı? Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-12 Saat: 11:22:26
Anasayfa Borsa&Finans 12 Ocak 2018 - Borsa İstanbul Haftanın Son İşlem Gününe Nasıl Başladı?

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,30 oranında değerlendi. Bu oran endekse 343,98 puanlık artış olarak yansıdı.

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,30 oranında değerlendi. Bu oran endekse 343,98 puanlık artış olarak yansıdı.

BIST 100 Endeksi Güne 115.062,79 Puandan Başladı

BIST 100 endeksi, 12 Ocak 2018 tarihine 115.062,79 puanla başlangıç yaptı. Bankacılık endeksindeki harekette yükseliş yönlü oldu. Endeks değerinde artış yüzde 0,22’ye işaret etti. Holding endeksi açılışta yüzde 0,25’lik değer artışına ev sahipliği yaptı.

Borsa İstanbul’daki sektör endekslerinin tamamı açılışı değer yükselişleriyle gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en iyi çıkışı yapan madencilik olarak görüldü. Madencilik endeksindeki artış yüzde 0,73’ü buldu.

BIST 100’de Dün!

BIST 100 endeksi dünkü kapanışını yükselişle yapmıştı. Dün ve bir önceki günün kanış puanları karşılaştırıldığında yükseliş yüzde 0,99 olarak hesaplandı. Endeksin gün içerisindeki değişimi ise şöyle kayda geçti. BIST 100 endeksi dün 113.000 puana kadar geriledi. Bu puan seviyesi ardından yatırımcılar alım yönlü davranarak, endeks değerinin dengelenmesini sağladı. Endeksin kapanışta gördüğü puansa 114.718,80 oldu.

Piyasalar bugün yurtiçinden gelecek cari işlemler açığına tepki verecek. Bunun yanında Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarını açıklayacak. Yurtdışından gelecek açıklamalar arasında ise ABD’nin enflasyon rakamları yer alacak.

BIST 100 endeksini teknik açıdan değerlendiren analistler endeksin destek aralığının 113.000 - 112.500 puan olacağını öngördü. Bugünün direnç aralığı tahmini ise 115.000 puanla 116.500 puan olarak belirtildi.

Cari Açık Beklentinin Üzerinde

Borsa cephesinde bu gelişmeler beklenirken, Merkez Bankası 2017’nin Kasım ayına ilişkin cari işlemler açığı rakamlarını açıkladı. Açıklanan veriler açığın, beklentinin üzerinde gerçekleştiğini gösterdi. 

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