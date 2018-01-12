Tavuk Devinde Yeni Dönem! Bitcoin ile Satış Başladı

Bitcoin hakkında yapılan açıklamalar devam ederken fast food sektörünün başrol oyuncularından olan KFC, önemli bir adım attı. Şirket açıklamasında kripto para ile satış yapacağını kaydetti.

KFC Bitcoin Kararını Verdi!

Kripto paralara yönelik yapılan tüm uyarılara rağmen, bu paralara ilgi artarak devam ediyor. Gelişmelere bakılırsa yatırımcı halinden memnun görünüyor. Yetkililer ise yatırımcıları altını çizerek uyarıyor. Sistemin çökeğini savunan çevreler yanında, bazı ülkelerse kripto paralara karşı sert yaptırımlar yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki bazı ülkeler kripto para piyasasının yasaklanmasını öngören yasal düzenlemelere şimdiden başlamış durumda!

Kripto para piyasası tüm bu gelişmelere ev sahipliği yaparken, yeni bir haberle heyecanlandı. Fast foodun dev ismi KFC, kripto para piyasasının en çok tercih edilenlerinden olan Bİtcoin’le sınırlı da olsa ürün satacağını duyurdu. Söz konusu açıklamayı KFC’nin Kanada resmi Twitter hesabı aracılığı ile yapıldı. Açıklama Bitcoin yatırımcılarını ve Bitcoin’e yatırım yapmayı planlayanları memnun etti.

Bitcoin Kovası Sosyal Medyadan Tanıtıldı

Şirketin Twitter hesabından yaptığı açıklamada satışın Bitcoin Kovası olarak tanımlandığı belirtildi. Şirket kripto para Bitcoin’in ne olduğu tam olarak bilmediğini ifade ettiği mesajında, sistemin nasıl çalıştığı konusunda da herhangi bir bilgisinin olmadığına dikkat çekti. Buna rağmen satışa başlayacağını kaydederek, “Bir tavuğun arasında girmek istedik” ifadelerini kullandı.

Bu twit ardından KFC takipçileri şirketi yorum yağmuruna tuttu. Atılan twitler arasında KFC’ye kripto paraya yatırım yapma önerisi dahi vardı. Bir takipçi şirkete, birikimlerin Bitcoin ile değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bunların yanında fast food devi Bitcoin’i kurduğu öne sürülen kişiye de seslenerek, “Kimliğini açıkla. KFC’den bir kova bedava tavuk kazan” dedi.