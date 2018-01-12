Tavuk Yumurtası Üretimi Kasımda Azaldı! Et Üretimiyse Arttı
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Tavuk Yumurtası Üretimi Kasımda Azaldı! Et Üretimiyse Arttı


Tavuk Yumurtası Üretimi Kasımda Azaldı! Et Üretimiyse Arttı
Tavuk Yumurtası Üretimi Kasımda Azaldı! Et Üretimiyse Arttı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-12 Saat: 12:10:17
Anasayfa Eko Gündem Tavuk Yumurtası Üretimi Kasımda Azaldı! Et Üretimiyse Arttı

TÜİK 2017’nin Kasım ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim rakamlarını duyurdu. Buna göre Türkiye Kasımda tavuk yumurtası üretimini düşürdü. Üretimdeki gerileme Ekime kıyasla yüzde 0,4 oldu.

TÜİK 2017’nin Kasım ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim rakamlarını duyurdu. Buna göre Türkiye Kasımda tavuk yumurtası üretimini düşürdü. Üretimdeki gerileme Ekime kıyasla yüzde 0,4 oldu.

Kasım Ayında 102 Milyon Tavuk Kesildi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre tavuk yumurtası üretimi 2016’nın Kasım ayına göre artış kaydetti. Artış yüzde 5,7’yi buldu. Kasım ayında kesime giden tavuk sayısını da araştıran Kurum, sayının bir önceki aya kıyasla azaldığını belirledi. Azalışın yüzde 3,8’e denk geldiğini kaydetti. Kesime giden tavuk sayısı 2016’nın aynı ayına göreyse arttı. 2017’nin Kasımında kesilen tavuk adeti 102 milyona ulaştı. Bu sayı bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 17,9’luk fark arttı.

Kesilen Hindi Sayısı Arttı

Geçen yılın Kasımında kesilen hindi sayısı verileri incelendiğinde, sayının Ekim ayına kıyasla gerilediği görüldü. Düşüş yüzde 7,9’u buldu. 2017 ile 2016 yıllarının Kasım ayları arasında yapılan karşılaştırma sayının artış yönlü olduğunu gözler önüne serdi. Türkiye’de Kasım ayında kesilen hindi sayısı toplamda 472 bin adet olarak kayda geçti.

Tavuk Ve Hindi Eti Üretimi Kasım Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kasımda üretilen tavuk eti, bir önceki aya göre yüzde 3,8’lik düşüş kaydetti. Bir önceki yılın aynı ayına göreyse yüzde 20,2’yi bulan oranda yükseldi. Toplamdaki üretimse 178 bin 898 tonu buldu.

Hindi eti üretim verileri ise şöyle kaydedildi. Üretim Ekim ayına kıyasla yüzde 1,2 oranında arttı. 2016’nın kasım ayı verilerine göre artış yüzde 29,3’ü bulan oranda artış kaydetti. Hindi eti üretiminin toplamı ise 5 bin 7 tonu gösterdi. 

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