Yatırım Yapacaklar Dikkat! Bakan Ağbal Açıkladı Yeni Destekler Geliyor…

Yatırım yapmayı planlayanlara müjdeli haberi Maliye Bakanı verdi. Bakan Naci Ağbal yeni desteklerin söz konusu olacağını, konuyla ilgili detaylı açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım’ın yapacağını ifade etti. Yatırımcılar ise Binali Yıldırım’ın açıklamasını beklemeye başladı.

Bakan Ağbal “Yeni Destekler Yolda” Dedi

Yeni yılda yatırım yapmayı planlayanlar Maliye Bakanı Ağbal’ın açıklamasına kilitlendi. Yatırımcıları heyecanlandıran ifadeler kullanan Bakan Ağbal, yatırımların artması için harcamaların artacağının sinyallerini verdi. 2018’de yatırım yapacak girişimcilere yeni destekler verileceğini ifade ederek, “Destekler hakkındaki açıklamayı Başbakanımız yapacak” dedi. İlgili açıklamanın ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirten Bakan Ağbal, “Bu yıl yatırımın artması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Yeni yatırımlar 2018’de ek desteklerle arttırılacak. Artan yatırım yeni istihdamlara kapı aralayacak” şeklinde konuştu. Konunun detayları hakkında ise sessiz kalmayı tercih etti.

Bakan Ağbal’ın bu açıklaması yatırım çevrelerini meraklandırırken, nefesler şimdiden tutuldu. Başbakan Binali Yıldırım’ın yapacağı açıklama sabırsızlıkla beklenmeye başlandı.

“Ekonomik Büyüme Bu Yılda Devam Edecek”

Maliye Bakanı açıklamasında ek desteklerin neler olacağına yönelik açıklamayı Başbakan Yıldırım’ın yapacağına dikkat çekerek, devlet desteğinin yeni yılda daha fazla olacağının sinyallerini verdi. Türkiye’nin geçen yıl beklenenin üzerinde bir ekonomik büyüme yakaladığını söyleyerek, “Aynı ekonomik büyümenin 2018’de de kaydedilmesini hedefliyoruz. Bunun içinde tüm imkanları seferber edeceğiz” dedi.

Esnaflar Vergi İşlemlerini İnternetten Yapabilecek

Bakan açıklamasında esnafları yakından ilgilendiren bir konuya da değindi. Esnafların internet kanalıyla vergi işlemlerini yapabileceklerini belirterek, “Vergi dairelerinde yapılan tüm işlemler artık internet kanalıyla da yapılabilecek. Esnafımız işlemler için ekstradan zaman harcamak zorunda kalmayacak” dedi.