Otomotiv Bakanlığı İçin Ankara'da Çalışmalar Başladı!

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen Otomotiv bakanlığı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yerli otomobil çağrısından sonra elini taşın altına koyan ve Türkiye'nin ilk yerli otomobilini üretmek için talip olan 5 babayiğit çalışmalara başladı. Yerli otomobil çalışmaları sürerken, babayiğitlerin elini güçlendirecek olan sürpriz bir gelişme yaşandı.

Otomotiv Bakanlığı Kuruluyor İddiası

Sabah gazetesinin yazarlarından olan Dilek Güngör, Otomotiv bakanlığı'nın kurulması adına Ankara'da çalışmaların başlandığı iddiasını ortaya attı. Güngör, Ankara'da bulunan önemli bir kaynaktan elde edilen bilgileri paylaşarak, söz konusu bakanlığın kurulması adına adım atılmaya başlandığını savundu.

Bahsi geçen bakanlığın kurulmasıyla Türkiye'nin dünya genelinde farklı bir konumda bulunacağına değinen Güngör, dünya genelinde ihtisas alanı otomotiv olan bir bakanlığın yer almadığını vurguladı. Yapılan araştırma sonucunda Otomotiv bakanlığını kuran tek ülkenin Sovyetler Birliği olduğunu belirten Güngör, Sovyetler Birliği'ninde 1991 senesinde dağıldığını anımsattı.

Otomotiv Sektörü Sürekli Büyüyor

Otomotiv sektörünün Türkiye adına önemli bir sektör olduğuna değinen Güngör, negatif geçen senelerde dahi sektörün ülke genelinden iki kat daha fazla büyüdüğünü belirtti. Türkiye ihracatının yüzde 16 ila yüzde 17 oranındaki bölümünü otomotiv sektörünün karşıladığını ifade eden Güngör, üretimlerin ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 3'lük bölümünü oluşturduğunu dile getirdi.

Sektörün maliye bakımından da berekli olduğuna değinen Güngör, 5 babayiğidin oluşturacağı konsorsiyumla ülkenin kendi otomobilini üreteceğini ve otomotiv bakanlığının kurulmasının bu durumda ihtiyaç halinden çok bir zorunluluk konumuna geldiğini işaret etti.