Şimşek: Konut Desteğinde Alman Modeli Ön Planda!
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Şimşek: Konut Desteğinde Alman Modeli Ön Planda!


Şimşek: Konut Desteğinde Alman Modeli Ön Planda!
Şimşek: Konut Desteğinde Alman Modeli Ön Planda! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-12 Saat: 14:15:30
Anasayfa Emlak Şimşek: Konut Desteğinde Alman Modeli Ön Planda!

Mehmet Şimşek açıklamalarda bulunarak, 2015 senesinde başlatılan ve 3 sene sonunda yüzde 20 oranında devlet katkısı verilen sistemin istenilen sonuçları vermediğini dile getirdi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konut alabilmek adına tasarruf yapmak isteyen vatandaşlara sağlanan devlet desteğini de barındıran konut hesabında yeni model için faaliyetlere başladıklarını dile getirdi. 

2015 senesinde başlangıç yapılan konut hesap sisteminde vatandaşların minimum 3 senelik birikim yaptığını ve bu süreç sonunda ev alımı yapacakları sırada birikimlerinin yüzde 20'sini de devletin katkı olarak verdiğini söyleyen Şimşek, bahsi geçen sistemin istenileni vermediğine ve 10 bin 520 hesap seviyesinde kalındığına dikkatleri çekti.

Almanya Modeli Ön Planda

Almanya modelinin ön plana çıktığından bahseden Şimşek, modelin dolaylı olarak faiz desteğine dayanacağını dile getirerek, ilk birikim sürecinde düşük mevduat faizine razı olanların sonradan düşük faiz üzerinden konut kredisi kullanabilmesine ilişkin bir sistem üstünde çalıştıklarını söyledi.

2015 senesinde konut hesabına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirildiğini, bahsi geçen sistemle verilen desteğin ilk ve tek konut bazında sağlandığını anımsatan Şimşek, şu ana kadar konut hesabında istenilen sonuçların elde edilemediğini ve hesapta toplamda 73 milyon TL birikim olduğunu belirtti. 

Uluslararası Alanda da İlk Konuta Destek Var

Sistemin nasıl iyileştirilebileceği, ilk konutunu alan vatandaşlara nasıl yardımcı olunabileceği konusunda çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Şimşek, uluslararası uygulamaya bakıldığında, söz konusu uygulamalarda da ilk konuta destek verildiğinden bahsetti. 

Bir kaç parametre üzerinde değişikliğe gideceklerini ve bu şekilde konut hesabını etkin bir duruma getireceklerini söyleyen Şimşek, faiz konusunda adım attıklarını dile getirerek, birikim yapılırken düşük faize razı olunacağı ve kredi alınırken ise daha düşük faiz üzerinden alınacağı bir öneri üzerinde çalıştıklarını vurguladı. 

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