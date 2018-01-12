Kering Group Dünya Devi Puma'nın Hisselerini Dağıtacak!

55 senedir faaliyetlerine devam eden Fransız Kering Group, lüks tüketimine odaklanabilmek adına bünyesinde barındırdığı yüzde 86 oranındaki spor giyim devi Puma'nın hisselerinin yüzde 70'ini elden çıkaracak.

Gucci, Alexander McQueen, Saint Laurent gibi adından sıkça söz ettiren lüks markaları bünyesinde bulunduran Fransız Kering Group, ünlü spor markalarından biri olan Puma'nın hisselerinin bir bölümünü elden çıkararak, spor giyim sektöründeki yerinden ayrılacak.

Puma'nın Halka Arz Edilen Kısmı Yüzde 55

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kering Group'un hisselerinin yüzde 41'lik kısmına sahip olan Fransız milyarder Pinault ailesinin holdingi olan Artemis'in yüzde 29 oranıyla, Puma'nın uzun vadeli stratejik hissedarları arasında olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Puma'nın halka arzı sağlanan bölümünün ise yüzde 55 seviyesine çıkacağı ifade ediliyor.

Kering Group'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su konumunda bulunan François-Henri Pinault, alınan karar doğrultusunda gerçekleştirdiği açıklamada ise, Puma'nın paylarının hissedarlar arasında dağıtımının grup tarihinde bir dönüm noktası olacağını dile getirerek, Kering'in bundan sonra sadece lüks tüketiminin gelişimine kendini adayacağına vurgu yaptı.

Puma Kararı Olumlu Karşıladı

Puma tarafından gelen açıklama çerçevesinde ise kararın olumlu karşılandığı söylenilirken, halka arz oranında artış olacağı ve iş stratejilerinin etkilenmeyeceği dile getirildi.

Öte yandan Puma'nın son bir senlik zaman dilimi içerisinde hisseleri yüzde 45 oranında artış göstererek, piyasa değeri 5.3 milyar euro seviyesine yükselmişti. Kering Group'un Puma'yı elden çıkarma söylenleri ise uzun süredir devam ediyordu. Ayrıca Kering Group'un, 2007 senesinde Puma'nın çoğunluk hissesini 5.3 milyar dolara satın aldığı biliniyordu.