ABD Polisinden 58 Milyon Dolarlık Bitcoin Satışı
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ABD Polisinden 58 Milyon Dolarlık Bitcoin Satışı


ABD Polisinden 58 Milyon Dolarlık Bitcoin Satışı
ABD Polisinden 58 Milyon Dolarlık Bitcoin Satışı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-12 Saat: 15:22:03
Anasayfa Eko Gündem ABD Polisinden 58 Milyon Dolarlık Bitcoin Satışı

ABD polisi çeşitli suç soruşturmaları üzerinden el koymuş olduğu 3 bin 813 Bitcoin'i açık artırmayla satmaya hazırlanıyor.

Sanal para birimi Bitcoin fiyatlarının devlet düzenlemelerinden kaynaklı olarak son gelen haberlerle birlikte düşüş yaşamasının ardından bu defa da Amerika'dan ilginç bir haber geldi. Amerika Birleşik Devletleri polisinin suç şebekelerinden elde ettiği toplamda 3 bin 813 Bitcoin'i açık artırmayla satışa çıkaracağı belirtildi. 

53 Milyon Dolarlık Bitcoin

ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti, çeşitli suç soruşturmaları çerçevesinde el koyduğu 3 bin 813 Bitcoin için önümüzdeki ay içerisinde açık artırma usulü satış gerçekleştirip, gelir elde edecek. Sanal para birimi Bitcoin fiyatlarının geçtiğimiz sene rekor bir artış yaşayarak 19 bin dolar sınırının üstüne çıktığı, yeni yılda ise fiyat düzenlemesiyle birlikte bugün sabah saatlerinde 13 bin 894 dolar seviyesinden işlem gördüğü piyasada, açık arttırma usulü satılacak olan Bitcoin'leri mali olarak karşılığının 53 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. 

Amerika Birleşik Devletleri polisi için sanal para birimi Bitcoin satışları rutin bir hale gelmiş olsa dahi, polisler ilk defa bu büyüklükte bir müzayedeye hazırlanıyor. Bitcoin'lerin açık artırma usulü satışının yapılacak olması ise yatırımcılar adına büyük fırsatlar sunuyor. 

En Düşük Blok 500 Bitcoin

200 bin dolar ön ödemeyle kayıt alınan etkinliğin son başvuru tarihinin ise 19 Ocak olduğu ifade ediliyor. Satışı yapılacak olan Bitcoin'lerin kişisel satıştan daha çok blok şekilde elden çıkarılacağı konuşulurken, en düşük bloğun ise 500 Bitcoin olduğu yani 1.5 milyon dolar seviyesinde bulunduğu ifade ediliyor. 

Kripto para borsalarnda ortalama yatırımcıların bir Bitcoin'den az olduğu düşünüldüğü takdirde ise, ünlü yatırımcıların bile bu çapta bir alım satım işlemi gerçekleştirmediği söylenirken, piyasaların bu satışlardan etkilenme olasılığının bulunduğu söyleniyor. 

Öte yandan tekliflerin açık bir şekilde belirtilemeyeceği ve müzayedelerde en çok kullanılan salon teklif usulünün tercih edilmediği söz konusu satışlarda, Bitcoin'lerin piyasa değerlerinin altında satılması ihtimalinin de olduğu belirtiliyor. 

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