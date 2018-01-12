TCMB Ocak Ayı Beklenti Anketi'nde Yıl Sonu Dolar Tahmini 4.12 TL!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ocak ayına ilişkin Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Bu doğrultuda, 12 ay sonrası TÜFE beklentisinin, bir önceki dönemde gerçekleştirilen ankette yüzde 9.30 seviyesinde bulurken, şimdiki anket döneminde 9.24 seviyesinde olduğu ifade edildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisinin ise aynı dönemler baz alındığında sırasıyla yüzde 8.47 seviyesinde ve yüzde 8.23 seviyesinde olduğu belirtildi.

Tüketici Enflasyonu Beklentisi Yüzde 1.32

Ocak ayı baz alındığında Tüketici Enflasyonu beklentisinin, bir önceki anket dönemine bakıldığında yüzde 1.29 olduğu dile getirilirken, bu dönemde ise yüzde 1.32 seviyesinde bulunduğu aktarıldı. Şubat ayındki TÜFE beklentisinin söz konusu anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0.67 oranında ve yüzde 0.62 oranında bulunduğu belirtilirken, mart ayı içerisinde bu beklentinin yüzde 0.78 seviyesinde gerçekleştiği vurgulandı.

Rapor kapsamında 2018 senesinin ocak ayındaki anket dönemi içerisinde, katılımcıların 12 ay sonrasına yönelik olasılık tahminlerinin değerlendirilmesi üzerine, TÜFE beklentisinin ortalama bazda yüzde 18.1 olasılıkla yüzde 8.50 ila yüzde 8.99 aralığında, yüzde 27.6 olasılıkla yüzde 9 ila yüzde 9.49 aralığında, yüzde 21.3'lük olasılıkla ise yüzde 9.50 ila yüzde 9.99 aralığında artış yaşayacağının öngörüldüğü bildirildi.

Yine bahsi geçen anket dönemi baz alındığında nokta tahminler doğrultusunda 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri göz önüne alındığında, katılım göstelenlerin yüzde 30'luk kısmının beklentilerinin yüzde 8 ila yüzde 8.49 aralığında, yüzde 18.3'lük kısmının beklentilerinin yüzde 8.50 ila yüzde 8.99 aralığında, yüzde 15'inin beklentilerinin ise yüzde 9 ila yüzde 9.49 aralığında bulunduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

Yıl Sonu Dolar Tahmini

Öte yandan söz konusu anket döneminde 2018 sene sonu döviz kuru beklentisinin ise 4.12 olarak gerçekleştiği ifade edilirken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisinin önceki anket dönemi göz önüne alındığında 4.15 TL seviyesinde olduğu, bu anket döneminde ise 4.24 TL seviyesine yükseldiği bildirildi.