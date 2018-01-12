E-Ticarette Gönüllü Uygulama Güven Damgası Bu Ay Başlıyor!

E-ticarette satış aşamalarının güvenli olduğunu vurgulayan güven damgası faaliyete geçiriliyor. E-ticaret sitelerinin anasayfalarında yer alacak ve yer aldığı sitenin tüketici ile iş süreçleri zarfında belirli kuralları karşılamayı taahhüt ettiği niteliğini taşıyacak olan güven damgasına yönelik ayrıntılar netleşmeye başladı.

Gönüllü bir uygulama kapsamında bulunan güven damgasının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen, güven damgası sağlayıcısı tüzel kişiliğince verileceği ifade edilirken, uygulamanın bu ay içerisinde hizmete sunulacağını Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci açıkladı.

Zorunlu Bir Uygulama Değil

Güven damgasının zorunluluk bulunan bir uygulama olmadığı ifade edilirken, isteyen e-ticaret şirketlerinin, gereken taahhütleri vermesi durumunda ve kriterleri karşılaması halinde internet sitelerinin anasayfasına damgayı koyabilecekleri ifade ediliyor.

Güven damgasını, kendi ürünlerini e-ticaret siteleri üzerinden satan şirketlerin ve sadece yer sağlayıcı konumunda bulunup e-ticarete imkan sağlayan portal niteliğindeki şirketlerin alabileceği belirtilirken, damganın gerçek olup olmadığının ise, üstüne tıklanması halinde, güven damgası sağlayıcı kurluştan doğrulama yapılmasına imkan verecek linke gidilmesiyle anlaşılacağı dile getirildi.

Güven Damgası Almak İsteyenler Kriterlere Uymalı

Güven damgasına sahip olmak isteyen şirketlerin ise uyması gereken kriterler olduğu ifade ediliyor. Bu kriterlerden birinin ise, güven damgası başvurusunda bulunmadan en çok 3 ay öncesinde ilk defa olmak kaydıyla, her sene internet sitesinin bilgisayar korsanlarına karşı güvenliğini test etmek amacıyla yapılan sızma testinin gerçekleştirilmesi olarak belirtiliyor.

Ayrıca güven damgası almak isteyenlerin e-ticaret sitelerinde, bireylerin ve ödeme sistemlerine yönelik internet vasıtasıyla gönderilen verinin güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi, yasak ya da şarta bağlanan nitelikleri bulunan ürünleri dikkate alan tam uyum sağlanabilmesi, satışı yapılan ürünlerin içeriklerine, stok bilgilerine, kullanımına yönelik bilgilerin ve uyarıların sağlanabilmesi gerekiyor.