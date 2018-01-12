Türk CEO'ların Ajandalarında Jeopolitik Riskler İlk Sıralarda!

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi olan KPMG'nin gerçekleştirdiği araştırmaya, dünya genelindeki en büyük ekonomiyi temsil eden ülkelerin CEO'ları katılım gösterdi. Küresel CEO Araştırması 2017'de ülke genelinden 25 CEO araştırmaya katılım sağlarken, toplam katılım gösteren CEO sayısının ise 1261 olduğu ifade edildi.

Teknolojik İnovasyon Kaynaklı Yıkım Beklentisi

Yapılan araştırmanın sonuçları doğrultusunda, CEO'ların risk ajandası çerçevesinde global anlamda ilk sırayı operasyonel risklerin aldığı ifade edilirken, Türkiye'deki CEO'ların ise en büyük risk olarak yeni gelişen teknolojileri gösterdiği dile getirildi. Bu kapsamda Türkiye'deki CEO'ların yüzde 76'lık bölümünün, önümüzdeki üç senelik zaman dilimi içerisinde sektörlerinde teknolojik inovasyondan kaynaklanan yıkım beklediği vurgulanırken, risk sıralamasında teknolojik riskleri ise, stratejik risklerin, siber risklerin, itibar ve markaya yönelik risklerin takip ettiği belirtildi.

Gerçekleştirilen araştırma neticesinde CEO'ların yüzde 65'lik kısmının, küresel ekonominin geleceğine güven duyduğu fakat iyimserlik bazında geçtiğimiz sene görülen yüzde 80 oranına karşılık daha mütevazi bir yaklaşım içerisinde oldukları işaret edildi.

Jeopolitik Riskler İlk Sırada Yer Alıyor

Türk CEO'larının ajandalarında jeopolitik risklerin üst sıralarda tutunduğu gözlemlenirken, araştırma sonuçlarında, halihazırdaki siyasi belirsizliğin şirketleri her zamankinden çok daha fazla etkilediğini öngören küresel CEO'ların oranının yüzde 52 seviyesinde olduğu, Türkiye'de ise bunun yüzde 84 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Türk CEO'larının büyüme adına stratejik öncelikleri dikkate alındığında, mevcut olan pazarlarda penetrasyonu yükseltmenin birinci sırada olduğu gözlemlenirken, bu sırayı ise, yeni alanlara giriş yapmanın, yeni ürünlerin, hizmetlerin ve iş yapma şekillerinin inovasyonla birlikte, yeni coğrafi pazarlara girmenin takip ettiği bildirildi.