Dropbox En Büyük Teknolojik Halka Arzı Gerçekleştirecek!

Spotify'ın 2017 senesinin son haftası içerisinde sessiz bir şekilde yapmış olduğu halka arz başvurusu, 2018 senesinin ilk haftasında ortaya çıkmıştı. Spotify'ın halka arz kapsamında yalnız olmadığı ifade edilerek, yine sessiz bir biçimde halka arz başvurusu gerçekleştiren diğer bir şirketin ise Dropbox olduğu belirtilmişti.

Depolama servisi konumunda bulunan Dropbox'ın halka arz başvurusunu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililere sunduğu dile getirilirken, Dropbox'ın halka arz sürecini yatırım bankaları olan JPMorgan Chase ve Goldman Sachs'ın yürüttüğü bildirildi.

2018'in İlk Yarısı Halka Arz Tamamlanacak

Gelen bilgiler doğrultusunda Dropbox'ın halka arzını 2018 senesinin ilk yarısı itibariyle sonlandırmayı planladığına vurgu yapılırken, Dropbox'ın senelik bazda elde ettiği cironun 1 milyar dolar civarında bulunmasından dolayı ise, şirketin halka arz konusunda başarılı olma ihtimalini artırdığı söyleniyor.

Dropbox'ın borsaya açılması hakkında son birkaç senedir söylentiler yayınlanmış olsa dahi, bu söylentilerin son dönemlerde azaldığı görülmüştü. Şirketin piyasa değerinin daha öncesinde 10 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade edilmişti. Gerçekleştirilen halka arz başvurusuyla ise bahsi geçen bu değerde değişim yaşanmadığı gözlemlendi.

Snap'ten Sonra En Büyük Teknolojik Halka Arz

Öte yandan 500 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan Dropbox'ın yaptığı bu hamle, geride bırakılan sene içerisinde Snapchat'in çatı şirketi olan Snap'in tam bir hayal kırıklığına sebebiyet veren halka arzı sonrasında yapılacak olan en büyük teknolojik halka arz olarak belirtiliyor.

Ayrıca Dropbox'un kurumsal çerçevede çözümleri müşterilerle buluşturduğu, ücretli olan ürünü Dropbox Business'in ise tam olarak 200 bin kullanıcısının olduğu belirtiliyor.