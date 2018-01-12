Gayrimenkul Sektörü Euro ve Borsayı Solladı!

RE/MAX Türkiye tarafından İstanbul'u konu alarak gerçekleştirilen araştırma kapsamında, son 10 senelik zaman dilimi içerisinde, il genelinde gayrimenkul fiyatlarının ortalama olarak yüzde 174 artış gösterdiği ifade edildi. Bahsi geçen dönem zarfında borsanın ise yaklaşık olarak yüzde 110 seviyesinde, euronun ise yüzde 163 seviyesinde değerlenmeye karşılık gayrimenkulün gerisinde kaldığı ifade edildi.

İstanbul İlçeleri Dolara Fark Attı

Araştırma neticesinde gayrimenkul fiyatlarının, İstanbul genelinde olmasa dahi ilçe bazında dolara fark attığı bildirildi. Bahsi geçen dönemde dolarda yüzde 226 oranında yükselme gözlemlenirken, gayrimenkullerde ise metrekare fiyatları Kadıköy baz alındığında yüzde 291 oranında, Beşiktaş baz alındığında yüzde 288 oranında, Bakırköy baz alındığında yüzde 272 oranında, Sarıyer baz alındığında yüzde 259 oranında, Zeytinburnu baz alındığında yüzde 241 oranında ve Küçükçekmece baz alındığında yüzde 224 oranında artış gösterdi.

Ortalamanın üstünde fiyat artışı meydana gelen diğer ilçelerin ise yüzde 222 oranıyla Bağcılar, yüzde 212 oranıyla Maltepe, yüzde 204 oranıyla Karta ve yüzde 180 oranıyla Ümraniye olduğu ifade edildi.

Altın Gayrimenkulü Solladı!

Yatırımcısına getiri bazında gayrimenkulü geride bırakan altının ise son 10 senelik zaman dilimi içerisinde yüzde 398 artış gösterdiği belirtildi. Araştırmaya yönelik değerlendirmeler ise RE/MAX Türkiye'nin Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapan Gökhan Karahan'dan geldi.

Karahan açıklamasında İstanbul'un eski ve yerleşik olan ilçelerinde yüzde 300 oranına yakın getirinin, gayrimenkul sektörünü hala cazip kıldığından bahsetti. Ülke genelindeki gayrimenkullerin fiyatlarında da benzerlik olduğundan bahseden Karahan, gayrimenkul yatırımının, piyasalarda gözlemlenen dalgalanmalara karşılık alternatif bir yol arayışı içerisine giren yatırımcılar için güven veren bir liman olduğunu sözlerine ekledi.