Araçlarda Yüzde 40'a Varan Yakıt Tasarrufu Yapılabilir!
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Araçlarda Yüzde 40'a Varan Yakıt Tasarrufu Yapılabilir!


Araçlarda Yüzde 40'a Varan Yakıt Tasarrufu Yapılabilir!
Araçlarda Yüzde 40'a Varan Yakıt Tasarrufu Yapılabilir! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-12 Saat: 18:07:31
Anasayfa Eko Gündem Araçlarda Yüzde 40'a Varan Yakıt Tasarrufu Yapılabilir!

Autodrom'un Kurucusu Ethem Genim, araçlarda yakıt tasarrufu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yol ve Sürüş Güvenliği Akademisi Autodrom'un Kurucusu olan ve İleri Sürücülük Teknikleri Uzmanı olarak görev yapan Ethem Genim, araçlardaki yakıt tasarrufuna ve enerji verimli sürüş tekniklerine yönelik açıklamalar yaptı.

Enerji Verimliliği Derneği'nin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte verimli araç kullanımı konusunda ortak bir projede faaliyet gösterdiğini ifade eden Genim, bahsi geçen bu proje çerçevesinde yakıt giderleriyle birlikte emisyon atıklarının azaltılmasınında amaçlandığını dile getirdi. 

Araç Bakımları Zamanında Yapılmalı

Verimli sürüşün ilk aşamasının, araç bakımlarının doğru zamanda gerçekleştirilmesinin oluşturduğunu vurgulayan Genim, enjektör ve yakıt filtrelerinin temiz tutulmasının motorun verimli çalışabilmesine destek sağladığını, bu şekilde yakıt tüketiminde de azalma olduğunu belirtti. 

Açıklamasında araçlardaki temiz yakıt kullanımının önemine vurgu yapan Genim, trafikte görüldüğü gibi sıklıkla şerit değiştirmelerin ve yakın takiplerin, yakıt verimliliğini negatif yönde etkileyen sürüş şekilleri olduğunu dile getirdi. Yapılacak en önemli şeyin araç kullanırken, düşük diverde yüksek vitese almak olduğunun altını çizen Genim, uzun yolda araçlarda bulunan hız sabitleme sisteminin enerji tasarrufu açısından yararlı olduğunu işaret etti. 

Araçlarda Ani Kalkışlar Tüketimi Artırıyor

Araçlardaki ani kalkışlarla tüketimin yüzde 20 ila yüzde 30 arasında arttığını söyleyen Genim, gereksiz ani hızlanmalardan kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı. Lastik havalarının da tasarruf açısından önemli olduğunu söyleyen Genim, bir barın dahi yakıt tüketiminde yaklaşık yüzde 4 oranında artışa neden olduğunu belirtti. 

Araçlar hareket durumundayken viteslerin boşa alınmaması gerektiğine dikkat çeken Genim, gereken önlemlerin alınması halinde agresif sürüşlerde yüzde 40'a kadar, özenli sürüşlerde ise en az yüzde 20'ye kadar yakıt tasarrufu sağlanabileceğini sözlerine ekledi. 

Autodrom Ethem Genim Türkiye yakıt tasarrufu Enerji Verimliliği Derneği Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
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