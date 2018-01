Karkas Et İthalatında Bulunan Hükümete Üreticiden Tepki Geldi!

Et fiyatlarındaki yükseklikten dolayı hükümet çözüm yolları aramaya başlamıştı. Bulduğu çözüm yollarından biri ise et ithalatı idi. Hükümet önce Sırbistan'dan et almıştı. Şimdilerde ise et ithalatını Fransa'dan gerçekleştirmeye başladı. İthal etin gelmesinden önce karkas etin kilosunu 28 liradan satan üretici, ithalattan sonra bu fiyatı 25'e düşürdü. Üreticiler yem fiyatlarına da büyük tepkilerde bulundu. İthal et getirtilebiliyorsa ithal yem de getirtilsin diyen üreticiler, bir çuval yemi 55-60 liradan aldıklarını ve kendilerinin de ucuza et istediklerini söyledi.

Maliyeti Fazla!

Et fiyatlarında yükselişi önleyemeyen hükümet, fiyatların düşmesi için ithal et getirtmişti. bu uygulama üreticileri oldukça tedirgin eden bir uygulama olmuştu.

Konu ile ilgili konuşan isim Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı oldu. Başkan Ahmet Kırlıoğlu, et fiyatlarının düşmemesinin altında yatan asıl sebebe dikkat çekti. Yapılan uygulamaların hiç birinin et fiyatlarını düşürmediğini söyleyen Kırlıoğlu, maliyette azalmaya gidilmesi gerektiğini belirtti.

Yurt dışından ithal alınan etin miktarının fazla olmadığını söyleyen Kırlıoğlu, gelen açıklamaların piyasayı daha fazla etkilediğini dile getirdi. Liderlerin sözlerinin çok etkili olduğundan bahseden Kırlıoğlu, bu konuda üreticilerin zarar ettiğini bildirdi. Hayvan üretici sayılarında azalma olduğunu söyleyen Kırlıoğlu, üreticinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yeni işletmecilerin hiç birinin gerçek üretici olmadığını dile getiren Kırlıoğlu, alanıyla ilgisi olmayanların bu işi yaptığını ve gerçek üreticilerin yok olduğunu söyledi.

Yem fiyatlarının yüksekliğinden yakınan Kırlıoğlu, ithal etin getirildiği gibi ithal yemin de getirilmesini istediklerini ve bu olduğunda et fiyatlarında daha düşük rakamlar görülebileceğini söyledi.