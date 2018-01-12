Hamsi Yüz Güldürüyor, Kalkan Cep Yakıyor!
Advert Advert Advert


Hamsi Yüz Güldürüyor, Kalkan Cep Yakıyor!


Hamsi Yüz Güldürüyor, Kalkan Cep Yakıyor!
Hamsi Yüz Güldürüyor, Kalkan Cep Yakıyor! Seda Polat - Tarih: 2018-01-12 Saat: 19:27:47
Anasayfa Eko Gündem Hamsi Yüz Güldürüyor, Kalkan Cep Yakıyor!

Havaların soğumasıyla beraber balık fiyatlarında da düşüşler yaşandı. Havalarda yaşanan düşüş sonucunda, soğuk havanın etkisi ile birlikte hamsi Karadeniz’in uzak yerlerini terk edip, Türkiye kıyılarına doğru akın etti. Hal böyle olunca da hamsi fiyatları yarı yarıya düştü.

Havaların soğumasıyla beraber balık fiyatlarında da düşüşler yaşandı. Havalarda yaşanan düşüş sonucunda, soğuk havanın etkisi ile birlikte hamsi Karadeniz’in uzak yerlerini terk edip, Türkiye kıyılarına doğru akın etti. Hal böyle olunca da hamsi fiyatları yarı yarıya düştü.

Karadeniz’in incisi olarak da bilinen hamsi ve lezzetiyle akıllarda kalan palamut bu sezon balıkçıların yüzünü güldürmedi. Hava sıcaklıkları olması gerekenin üstünde olup da sıcaklıklar düşmeyince, hamsi gibi soğuk suları seven balıklar kuzeye doğru kaçmıştı. Karadeniz bölgesinde birkaç gündür havaların soğuması balıkların Türkiye kıyılarına gelmesine sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde 20 liradan satılan hamsi, bolluk yaşanınca 10 liradan satılmaya başlandı.

Uzun zamandır Türkiye’nin uzağından gelen hamsi ve diğer balıkları sattıklarını söyleyen balıkçılar, hamside patlama yaşandığını bunda ise en etkili şeyin hava şartları olduğunu dile getirdi.

Kalkan Hamsi Gibi Değil!

Karadeniz’in en lezzetli balıkları arasında kalkan da var. Geçen yıl kalkanı kilosu 50 liradan satılıyordu ancak bu yıl ender avlanması sebebiyle 125 liradan satılıyor. Balıkçıların ağlarına takılan 7 kilo ağırlığındaki kalkan tam 875 liradan alıcı bekliyor.

Karadeniz’in en lezzetli balıklarının arasında adı geçen kalkan bu yıl ne yazık ki balıkçının yüzünü güldürmedi. Oldukça az avlanabilen kalkan, fiyatını da bu sebeple yükseltti. Yok denecek kadar az avlanan kalkan, yokluğundan dolayı da oldukça pahalı fiyatlarla satılıyor.

Geçen yıla oranlandığında neredeyse 3 katı fiyat artışı yaşanan kalkan bu yıl tam 125 liradan satılıyor. Oysa ki geçen yıl kalkanın kilosu sadece 50 liraydı. 

balık balık fiyatları kalkan fiyatı hamsi fiyatı
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TCMB Ocak Ayı Beklenti Anketi'nde Yıl Sonu Dolar Tahmini 4.12 TL!
TCMB Ocak Ayı Beklenti Anketi'nde Yıl Sonu Dolar Tahmini 4.12 TL!
12 Ocak 2018 - Borsa İstanbul Haftanın Son İşlem Gününe Nasıl Başladı?
12 Ocak 2018 - Borsa İstanbul Haftanın Son İşlem Gününe Nasıl Başladı?