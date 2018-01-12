Hamsi Yüz Güldürüyor, Kalkan Cep Yakıyor!

Havaların soğumasıyla beraber balık fiyatlarında da düşüşler yaşandı. Havalarda yaşanan düşüş sonucunda, soğuk havanın etkisi ile birlikte hamsi Karadeniz’in uzak yerlerini terk edip, Türkiye kıyılarına doğru akın etti. Hal böyle olunca da hamsi fiyatları yarı yarıya düştü.

Karadeniz’in incisi olarak da bilinen hamsi ve lezzetiyle akıllarda kalan palamut bu sezon balıkçıların yüzünü güldürmedi. Hava sıcaklıkları olması gerekenin üstünde olup da sıcaklıklar düşmeyince, hamsi gibi soğuk suları seven balıklar kuzeye doğru kaçmıştı. Karadeniz bölgesinde birkaç gündür havaların soğuması balıkların Türkiye kıyılarına gelmesine sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde 20 liradan satılan hamsi, bolluk yaşanınca 10 liradan satılmaya başlandı.

Uzun zamandır Türkiye’nin uzağından gelen hamsi ve diğer balıkları sattıklarını söyleyen balıkçılar, hamside patlama yaşandığını bunda ise en etkili şeyin hava şartları olduğunu dile getirdi.

Kalkan Hamsi Gibi Değil!

Karadeniz’in en lezzetli balıkları arasında kalkan da var. Geçen yıl kalkanı kilosu 50 liradan satılıyordu ancak bu yıl ender avlanması sebebiyle 125 liradan satılıyor. Balıkçıların ağlarına takılan 7 kilo ağırlığındaki kalkan tam 875 liradan alıcı bekliyor.

Karadeniz’in en lezzetli balıklarının arasında adı geçen kalkan bu yıl ne yazık ki balıkçının yüzünü güldürmedi. Oldukça az avlanabilen kalkan, fiyatını da bu sebeple yükseltti. Yok denecek kadar az avlanan kalkan, yokluğundan dolayı da oldukça pahalı fiyatlarla satılıyor.

Geçen yıla oranlandığında neredeyse 3 katı fiyat artışı yaşanan kalkan bu yıl tam 125 liradan satılıyor. Oysa ki geçen yıl kalkanın kilosu sadece 50 liraydı.