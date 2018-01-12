İmar Yasasında Değişiklik! 1+0 Evler Hayal Oldu!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Planlı Alanlar Yönetmeliği doğrultusunda yeniden gözden geçirilen İstanbul İmar Yönetmeliği bugün itibariyle yürürlüğe giriyor!

İstanbul’da bulunan yapılarda bodrum katlar, çatılar ve asma katlarda düzenlemelere gidildi. Yeni yönetmeliğin ise en dikkat çekici yönü, eğimli arazilerde bulunan yapılara uygulanacak olan kurallar oldu. Binaların üst katlarında bina derinliği ve bina cephesinde kademe yapma şartları getirildi. Bundan sonraki süreçte yapıların siluete olan etkisinin yumuşatılması bakımından, bundan sonraki süreçte imar uygulamalarında, kot alınan ülkelere göre, eğimli arazilerde yapıların üst katlarında binanın hizası geri çekilecek ve kademeli hale getirilecek. Ayrıca tüm bunların yanında 3 kattan fazla kata sahip binalarda asansör zorunlu hale getirilecek.

En Az 1+1!

Bu yeni gelen yönetmelik ile birlikte, bundan sonra bir dairenin içinde yatak odası, mutfak, banyo ve lavabo olacak şekilde tasarlanmayacak. Yani 1+0 daire tiplerine izin verilmeyecek. Bir dairenin en az 1+1 olması sağlanacak. Ayrıca iskanlı ve ruhsatlı ticari yapılarda da, asma katların yapılmasının önü açılacak. Bunun yanında parsel büyüklükleriyle ilgili de rahatlatıcı maddeler eklendi. Bu gelen maddelere göre artık uygulamada karşılaşılan arsaların ayrışması ve birleşmesinden kaynaklanan sorunlar çözülecek.

Daha öncesinde haberi gelen 1+0 dairelerin yapılmaması kararı artık yürürlükte. İstanbul’daki silueti bozması açısından da binaların dış görünüşleriyle beraber yeni kararlar gündemde. Son zamanlarda şehrin görüntüsünü bozduğu düşünülen yüksek binalara da artık izin verilmeyecek. Şehir binaların arasında sıkıştırılmayacak ve daha ferah bir görüntüye sahip olacak.