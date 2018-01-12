Yeni Bir Bakanlık Mı Geliyor!

Daha önce de birçok kez gündeme gelen konu bugün yeniden istekler arasına girdi. Otomotiv sektörünün yetkilileri Otomotiv Bakanlığı istediklerini her ortamda dile getiriyorlardı. Konu bugünde gündeme taşındı.

Konu ile ilgili yazı Sabah Gazetesi’nin yazarı Dilek Güngör’e ait. Güngör, daha önce defalarca gündeme gelen bu konunun yeniden gündeme geldiğini ve bir an önce kurulması gerektiğinden bahsetmiş. Türkiye ekonomisinde otomotiv sektörünün 12 yıldır lider sektör olduğunu söyleyen Güngör, bu sektörün bunu hak ettiğini dile getirdi.

Sektörün devletin en iyi gelir kapılarından biri olduğunu söyleyen Güngör, sektörün istihdam, sanayi ve ihracatta en önde olduğunu da hatırlattı.

12 Yıldır Lider, 7 Bakanlık ile Çalışıyor!

Otomotiv sektörünün 7 bakanlık ile çalıştığını dile getiren Güngör, bu sektördekilerin en ufak bir problemde bakanlıkları tek tek gezdiğini söyledi. Her bir bakanlığı tek te ikna etmek zorunda kalan otomotivin kendi bakanlığının olması gerektiğini de vurguladı.

Otomotiv Bakanlığı’nın kurulması durumunda tek yetkili olması gerektiğini söyleyen Güngör, sektörün en büyük sıkıntısının yüksek vergiler olduğunu söyledi. Bunun yolunun Maliye Bakanlığı’ndan geçtiğini söyleyen yazar, herkesin ikna edilse dahi söz konusu bütçe olduğunda Maliye Bakanlığı’nın ret cevabıyla karşılaşıldığını belirtti.

Yerli otomobil hamlesinin ardından böyle bir bakanlığın kurulup kurulmayacağına dair hükümet yetkililerinden henüz bir haber gelmedi.

7 bakanlık ile birlikte çalışan otomotiv sektörünün tamamen kendi başına bir bakanlık olması beklenen hamleler arasında ancak bunun tamamen bağımsız olması da isteniyor. 12 yıldır lider olan sektörün bir bakanlığa ihtiyaç duyduğu ise aşikar.