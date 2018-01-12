Kredilerde Kefil Derdine Son!

KGF’nin amaçları arasında belki de en çok bilineni finansmana ulaşmada kolaylık sağlamasıdır. KGF bunu yaparken de yani finansmana erişimde kolaylık sağlarken buna uygun maliyet ve fayda sağlamak zorunda.

Hazine garantili sayılan KGF’ler birinci sınıf kredi sağlanıyor. Şirketlere cansuyu sağlaması açısından geliştirilen KGF’de 250 milyar liralık kefalet limiti sağlanmıştı. Bu miktarın 210 milyarlık kısmı ise geçen yıl kullanılmıştı.

Bu sistem bundan sonra kalıcı hale gelecek. Müjdeyi veren isim Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci oldu. Zeybekci KGF teminatı bulunan kredilerin geri dönmeye başladığını belirtti. Uygulamanın son derece başarılı bir şekilde sürdüğünü söyleyen Bakan, kullandırılan kredilerin geri dönme oranının %98 olduğunu söyledi.

KGF Devamlı Hale Geldi!

Kredi Garanti Fonu’nun bundan sonra kalıcı bir hale geleceğini söyleyen Zeybekci, çalışmaların sona erdiğini ve birkaç hafta içinde Ekonomi Koordinasyonu Kurulu’nun kararının paylaşılacağını söyledi. Yeni gelen uygulama ile beraber KOBİ’lerin haricinde küçük esnaf ve ustaların da bu krediyi kullanabileceğini söyleyen Bakan, bu krediye ulaşmanın önünce kefil ve teminat engelinin olmayacağını de belirtti.

Ustalar ve esnaflar için sistemin devreye gireceğini söyleyen Bakan, bu vatandaşların çeşitli kredi ve destek imkanlarına ulaşmasında da kolaylıkların sağlanacağını belirtti. Devlet hazinesinin garantisi altında olan bu kredileri veren bankalara kgf.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. Bu kredilerin 9 aydan başlayıp da 3 yıla kadar geri ödemesiz halleri var. Ayrıca kredilerde vadeye göre 120 aya kadar çıkabileceğini de söyledi.

Kredi başvurularında bulunanların başvuruları inceleniyor ve iki gün içerisinde de sonuçlandırılıyor. Şimdiye kadar KGF’den yararlanan 365 firma var ve toplamda 210 milyar lira kullanıldı.