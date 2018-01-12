Türk Soğutma Sistemlerini Tam 55 Ülke Kullanıyor!

Merkez Selçuklu beldesinde bulunan 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Çağlayan Soğutma, 22 bin 500 metrekare arazi üzerine kurulu fabrikada 180 personelle soğutma dolabı, dondurucu ve soğutma reyonları üretiyor.

Muhablere yapmış olduğu açıklamalarda şirket genel müdürü Mehmet Zahid Ağaçayaklar, 2008 senesinde yurt dışı pazara açılarak Afrika, Ortadoğu, Avrupa, Amerika, Kanada ve İngiltere'ye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Afrika'da bulunan Somali, Kenya ve Fildişi Sahilleri gibi ülkelerle ve Avrupa'da hizmet veren süpermarketlerle çalıştıklarını ifade eden Ağaçayaklar, Avrupa'daki ülkelerle ticaretlerinin çok geniş hacimli olduğunu belirtti. Et, süt ve meyveler için soğutma dolabı üreterek ihraç ettiklerini anlatan Ağaçayaklar, Türkiye'de bu ürün yelpazesine sahip ilk ve tek şirket olduklarını ifade etti. 55 ülkeye 2018 senesi itibarıyla üretilen ürünlerin yüzde 75'lik bölümünün ihraç edildiğinin bilgisini veren Ağaçayaklar, kalan yüzde 25'lik bölümün ise yurt içi pazara sunduklarına değindi. 40 milyon lira değerinde ihracat yaptıklarına işaret eden Ağaçayaklar, bu ihracatın yükseltilmesi için çalışmalar düzenlediklerini belirtti. Ülke istihdamının arttırılmasının da hedefleri arasında olduğunu aktaran Ağaçayaklar, her sene 25 kişilik istihdam sağlamaya özen gösterdiklerini, istihdama olan katkı sağlamayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Hedef 5 Sene Sonra 75 Milyon Lira İhracat Yapmak

Ülkeye daha fazla döviz girdisi sağlanması için çalıştıklarına değinen Ağaçayaklar, diğer ülkelerin şirketlere kıyasla daha düşük maliyetle iş yaptıklarını anlattı. İhracat için yeni pazar araştırmalarının sürdüğüne işaret eden Ağaçayaklar, İsrail ve Suudi Arabistan'dan yoğun talep geldiğini ve bu talepleri değerlendirdiklerini aktardı. İlerleyen 5 sene içerisinde ihracatın daha da artacağını düşündüğünü belirten Ağaçayaklar, çoğu ülke maliyetlerinin artmasından şikayetçi olduğu için Türkiye'yi tercih ettiklerini anlattı.

Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerine dikkat çeken Ağaçayaklar, Almanya'ya her hafta 4 tır ürün gönderdiklerini dile getirdi. Ağaçayaklar, bu ülkeden sonra Avrupa'ya yapılan ihracatın sırayla Hollanda, İngiltere, Belçika, İsviçre ve Fransa'ya yüksek olduğunu belirtti. Özellikle son 2 senedir Afrika'ya çok ağırlık verdiklerini ifade eden Ağaçayaklar, 5 sene sonra ihracatın 75 milyon liraya ulaşmasını hedeflediklerini aktardı.