Brexit Kararı İle Türkiye İngiltere İlişkilerine Zarar Vermeyecek
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Brexit Kararı İle Türkiye İngiltere İlişkilerine Zarar Vermeyecek


Brexit Kararı İle Türkiye İngiltere İlişkilerine Zarar Vermeyecek
Brexit Kararı İle Türkiye İngiltere İlişkilerine Zarar Vermeyecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-12 Saat: 22:38:11
Anasayfa Eko Gündem Brexit Kararı İle Türkiye İngiltere İlişkilerine Zarar Vermeyecek

Brexit kararının ticari ilişkilerden olumsuz etkilenmeyeceğine dikkat çeken Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin, yatırım, ihracat ve ithalatın kötü yönde etkilenmeyeceğini belirtti.

Bakanlıkta İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'la görüşme yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fox'u Türkiye'de görmekten çok memnun olduğunu belirterek, bu ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin Brexit kararından sonra İngiltere ile ilk görüşme yapan ülkeler arasında olduğuna işaret eden Zeybekci, Brexit'ten sonra Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin zedelenmeyeceğini, yatırım ilişkileri ve iş birliğinin normal seyrinde devam etmesi için gereken gayreti sarf edeceklerini ifade etti. Zeybekci, nitelikli ve derin bir serbest ticaret anlaşması için teknik çalışmalar yürüttüklerine değindi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)'ye olan tepkilerine yönelik değerlendirmede bulunan Zeybekci, İngiltere'nin AB üyeliğinden çıkması sayesinde iki ülkenin ortak paydada buluşacağına dikkat çekti. Zeybekci, Türkiye ve İngiltere'nin bakanlık ve özel sektörlerini 2018 senesinin ilk 6 aylık sürecinde Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) ve iş forumu ile temas kurulmasını sağlayacaklarını belirtti.

İngiliz Şirketlerin Türkiye Yatırımları Artmalı

Türkiye'nin uzun zamandan beri dost ülke ve en kritik stratejik ortaklarından biri olduklarına dikkat çeken İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Fox, İngiltere'nin AB'den çıkma sürecinde, Türkiye ile güçlü ve sağlam ilişkilerini devam ettirmek istediklerini ifade etti. İki ülkenin ticari ilişkilerinde daima yüksek ve güçlü performansın belirlendiğine ve iki ülkenin de ihracatının arttığına işaret eden Fox, Türkiye ve İngiltere'nin arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu ama bu ilişkilerin yatırım alanında artmasının gerekliliğini anlattı. Birleşik Krallık Hükümeti'nin Birleşik Krallık'tan dışa dönük doğrudan yatırımın artmasını beklediğine değinen Fox, Türk iş adamlarıyla olan işbirliklerini arttırmayı istediklerini belirtti. Şu anda Türkiye ile özel sektör alanında ciddi ortaklıklarının bulunduğunu aktaran Fox, bu ortaklıklara rağmen İngiliz şirketlerin Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmasını hedeflediklerini dile getirdi.

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