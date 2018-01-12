Merkez Bankası 2017 Senesine Yönelik Cari Açık Verilerini Açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre değerlendirmede bulunan Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali, 2017 senesinin kasım ayında cari açığın 4.2 milyar dolar seviyesinde belirlendiğini, cari açığın piyasa beklentisinin ise 3.9 milyar dolar seviyesinde olduğunu anımsattı. 12 aylık cari açık ise kasım ayında 43.8 milyar dolara yükseldiğinin bilgisini veren Kırali, konuya yönelik muhabirlere açıklamalarda bulundu. Kırali, kasım ayında cari işlemler açığının 4.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, enerji ve altın harici dengede ise 625 milyon dolar açık oluştuğunu bildirdi.

Genel Cari Açık 2 Milyar Dolar Daha Arttı

12 aylık toplam genel cari açığın ekim ayında 41.8 milyar dolardan 43.8 milyar dolara yükseldi. Enerji ve altın harici dengede ise son 12 ayda 2.5 milyar dolar açık oluştuğu belirlendi. Bu bilgilere ek olarak turizm gelirlerindeki toparlanmanın, kasım ayında hızlanmasına rağmen dış ticaret açığındaki yükselmelere ek olarak, birincil gelir hesabındaki zayıflama cari açığın beklentileri geçmesine sebep olduğunu aktaran Kırali, finansman tarafındaki zorlukların ise kasım ayında daha belirgin bir hal aldığını anlattı. Portföy yatırımlarındaki çıkışlar ve borçlanmadaki zayıflık sebebiyle TCMB rezervlerindeki düşüşün ve net-hata noksan kalemlerinde görülen girişlerin cari açığın finansmanında etki gösterdiğini dile getiren Kırali, ilerleyen süreçte dış ticaret ve cari denge açısından altın harici risklerin dengeli olacağını düşündüklerini ifade etti. Finansman kalitesine yönelik verilerin daha önemli olacağını düşündüklerini belirten Kırali, buna ek olarak 2016 senesindeki olumsuz havanın ortadan kalkmasıyla uzun vadeli dış borç çevirme oranlarında bir miktar iyileşme olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Cari açığın kasım ayında 3.9 milyar dolar olan piyasa beklentisinin üstünde 4.2 milyar seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, cari dengenin temel eğilim yönünden enerji dışı cari dengenin 12 milyar dolar açığa, enerji ve altın dışı cari dengenin ise 2.5 milyar dolar açığa çıktığını anlattı.