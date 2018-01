Petrol Fiyatları Bu Hafta Yüzde 2.5 Oranında Arttı!

Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarının son 10 sene içindeki en uzun vadeli kış dönemi gerilemesini yaşamasının ardından küresel arz fazlasının da azalmasına neden oldu. Fiyatlar, arka arkaya dördüncü haftasını da kazançla sonlandırdı. Vadeli petrol kontratları New York'ta üç seneyi aşkın sürenin en yüksek kapanış seviyesinin biraz aşağılarında seyretti. Bu hafta ise vadeli petrol kontratları yüzde 3.6 oranında yükseldi. ABD'nin 10 Ocak Çarşamba günü açıkladığı veriler kapsamında, petrol stokları geçtiğimiz hafta düşüş yaşayarak sekiz hafta arka arkaya azalmış oldu. Stoklar, son beş senelik verilerin ortalamasına kadar geriledi. Brent petrol Londra'da 11 Ocak Perşembe günü, Aralık 2014 tarihinden bu yana geçen süreçte ilk defa varil başına 70 doları geçti.

100 Milyon Varil Fazla Var

Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve içinde Rusya'nın da olduğu ortakların küresel arz fazlasını düşürmek için üretim kısıntısı kararı almalarıyla beraberinde petrol fiyatları, arka arkaya ikinci senesini de kazançla sonlandırdı ve yükselişine devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Al Mazrouei, günümüzde hala düşürülmesi gereken 100 milyon varil petrol fazlası olduğunu belirtti.

Küresel petrol piyasasında temel göstergelerin son senelerdeki en sağlıklı konumuna geldiğini dile getiren New York RBC Capital Markets emtia stratejisti Michael Tran, 2017 senesinin ilk 6 aylık döneminde güçlü bir yükseliş beklediklerini anımsattı. Mevcut fiyat hareketlerinin beklentilerin çok daha üstünde gerçekleştiğini dile getiren Tran, bu yükselişin sürdürülebilir olup olmadığına yönelik yorum yapmak için henüz yeterince zaman geçmediğini ifade etti.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 15 sent geriledi ve Hong Kong saatiyle 10.10 sularında varil başına 63.65 dolara düştü. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 17 oranında aşağısında seyretti. Ardından fiyatlar 23 sent artarak varil başına 63.80 dolara çıkarak Aralık 2014 senesinden bu yana en yüksek seviyesinde günü sonlandırdı. Mart vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 6 sent yükselerek 3 sene içindeki en yüksek seviyesinde günü sonlandırdı. Fiyatlar bu hafta yüzde 2.5 oranında artış gösterdi. Küresel gösterge Brent petrolü, Mart vadeli WTI'a göre 5.73 dolar primli işlem görmekte.