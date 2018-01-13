Facebook Güncellemesini Yatırımcı Beğenmeyince Hisseler Çakıldı
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Facebook Güncellemesini Yatırımcı Beğenmeyince Hisseler Çakıldı


Facebook Güncellemesini Yatırımcı Beğenmeyince Hisseler Çakıldı
Facebook Güncellemesini Yatırımcı Beğenmeyince Hisseler Çakıldı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-13 Saat: 08:20:46
Anasayfa Eko Gündem Facebook Güncellemesini Yatırımcı Beğenmeyince Hisseler Çakıldı

Facebook tarafından dün yayınlanan güncelleme yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmayınca şirketin hisseleri yüzde 6 değer kaybetti.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından dün açıklanan Haber Kaynağı (News Feed) güncellemesi ile kişiler önemsedikleri kişilerden gelen gönderileri daha fazla görecek. Özellikle aile ve arkadaşlar ile olan paylaşımları artıran ve marka ve grup paylaşımları gibi paylaşımları daha geri plana iten bu güncelleme Facebook’ta yeni bir dönem başlamış olacak.

Reklam Gelirleri Azalır Mı?

Zuckerberg tarafından yapılan açıklama ile Facebook’un artık insanların sitede geçirdikleri zamanı daha anlamlı kılmak için aile ve arkadaş gönderini genel içeriklere göre öncelikli olarak yayınlanacağı belirtiliyordu. Bu durum platformda zaman geçirenler açısından oldukça olumlu bir tablo çiziyor. Çünkü Facebook, aile ve arkadaşların paylaşımları ile konuşmaları tetikleyen gönderileri daha çok gösterecek, buna karşın yayıncılar ve kurumların video ve diğer gönderileri gibi genel içerikleri daha az gösterecek.

Ancak işin reklam kısmı dikkate alındığında, yatırımcılar durumdan memnun değil. Sistemin eskiden elde ettiği reklam gelirlerine ulaşmakta sorun yaşayabileceği düşünüldü ve piyasa açılır açılmaz yatırımcılardan tepki satışları geldi. Reklam gelirlerinin düşebileceği yönündeki bu endişe bile Facebook’a sadece bir günde yüzde 6 değer kaybettirdi.

Reklam Sistemi Değişmeyecek

Mark Zuckerberg’in gerçekleştirdiği açıklamanın ardından yine basın mensuplarına konuşan Facebook Başkan Yardımcılarından John Hagemann sistemde ve Haber Kaynağında yapılacak değişilkliğin genel Facebook reklam sistemi ve politikalarında herhangi bir değişim oluşturmayacağını dile getirdi. Hageman reklam verenlerin aynı şekilde kullanıcılara ulaşabileceklerinin altını çizdi.

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