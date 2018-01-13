13.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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13.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


13.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
13.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-13 Saat: 08:41:32
Anasayfa Altın&Döviz 13.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Kurda sakin günler devam ediyor. Dolar dünkü kapanış rakamına oldukça yakın seviyelerden güne başladı.

Dolar’da Çin etkisi devam ediyor. Çin dünyanın en fazla dolar bulunduran ülkeleri arasında yer alıyor. Bu dolar gelirini ABD tahvillerinde değerlendiren ülkenin geçtiğimiz günlerde artık tahvil yatırımı yapmayacağını belirtmesi üzerine dolar küresel anlamda yükselişe geçmişti. Ardından da bu açıklamanın yanlış anlaşıldığı iddia edildi.

İç piyasada ise Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen Ocak ayı Beklenti Anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisinin 4,1156 lira olduğu açıklandı. Aynı ankette enflasyonunda yıl sonunda tek haneli rakamlara ineceği ve yaklaşık 9,24 seviyesinde olabileceği öngörüldü. Merkez Bankasının Beklenti Anketine göre 2018 yılı ekonomik büyümesi yüzde 4,6 seviyesinde olacak.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,745’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7471 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5630 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5737 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro’nun doların üzerinde değer kazanması paritenin 1,2202 seviyesine çıkmasına neden oldu.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi yüzde 2 değer kazanarak 13 bin 746 dolar seviyesine ulaştı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 160,43 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

262,31 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

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