Yerli Otomobilin Döşemesine Bursa'dan Talip Var

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yerli otomobil ile ilgili kendilerinin de katkıda bulunmak istediklerini açıkladı. Bursa sanayi olarak bölgenin en önemli üreticilerini içerdiklerini belirten Burkay, yerli otomobili üretecek babayiğitler arasında yer alan Zorlu Holding ve Kıraça Holding’in de Bursa’da önemli yatırımları bulunduğunu bu nedenle de Bursa’nın üretim açısından önemli bir merkez olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Üretim Yeri İle İlgili Görüşmeler Devam Ediyor

Başkan Burkay yerli otomobilde üretim yeri konusunda gerekli plan ve başvuruları ilgili yerlere gerçekleştirdiklerini belirterek bu alanda Bursa’nın en önemli seçenek olduğunun altını çizdi. Türkiye’de üretilen her iki otomobilden birinin Bursa’da üretilmekte olduğunu ifade eden Burkay Bursa’da yer alan otomotiv sektörünün 28 milyar doların üzerinde bir ihracatı bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Bursa merkezli bir yapılanma ile projenin başarıya ulaşmasının garantileneceğini söyleyen Burkay şehrin yatırım alanları, tedarik zinciri ve alt yüklenicileri bakımından oldukça kompleks bir yapıya sahip olduğunu ve yerli otomobil üretiminde en iyi alternatif olduğunu söyledi.

Bursalı Tekstilciler İş Başında

Bursa ili olarak yerli otomobil konusundaki çalışmalara dört bir koldan katılmak istediklerini ifade eden Burkay, yerli otomobilin tekstil işlerine de şehrin tekstil firmalarının talip olduğunu söyledi. Otomotiv imaları aşamasında çok önemli miktarlarda tekstil işlerinin bulunduğunu söyleyen Burkay bu alanda Bursalı tekstil üreticisinin iş başında olduğunun altını çizdi.